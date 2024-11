OTS: Cantourage / Starker EBITDA-Zuwachs: Cantourage Group SE erzielt EUR 1,4 ...

Starker EBITDA-Zuwachs: Cantourage Group SE erzielt EUR 1,4 Mio. EBITDA in Q3 2024 und stellt Weichen für weiteres profitables Wachstum Berlin (ots) - - EBITDA im dritten Quartal 2024 mit EUR +1,4 Mio. deutlich gegenüber Vorjahreszeitraum erhöht (Q3 2023: EUR -0,7 Mio.) - Umsatzerlöse im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2024 auf EUR 30,2 Mio. angestiegen (Vorjahreszeitraum: EUR 17,0 Mio.) - Analysehäuser NuWays und Montega bestätigen Kaufempfehlung für die Cantourage-Aktie mit Kurszielen von EUR 10,00 bzw. EUR 11,00 Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01, https://www.cantourage.com/ ), Europas führendes börsennotiertes Cannabisunternehmen, konnte im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2024 ein neues Rekordquartal sowohl hinsichtlich Umsatzerlösen als auch dem operativen Ergebnis (EBITDA) verzeichnen. Cantourage verstetigt damit den starken Wachstumstrend aus den ersten beiden Quartalen (Angaben für das Geschäftsjahr 2024 auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen für die Cantourage-Gruppe): - Q1 2024: Umsatz EUR 6,1 Mio.; EBITDA EUR -0,3 Mio. - Q2 2024: Umsatz EUR 10,9 Mio.; EBITDA EUR +1,0 Mio. - Q3 2024: Umsatz EUR 13,2 Mio.; EBITDA EUR +1,4 Mio. Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: "Cantourage ist wirtschaftlich auf einem ausgezeichneten Weg: 2019 sind wir mit etwa EUR 0,5 Mio. Umsatz gestartet und nun erwarten wir für 2024 einen Umsatz von mindestens EUR 40 Mio. sowie ein EBITDA von über EUR 2,0 Mio. Von Anfang an hatten wir bei Cantourage das Ziel, nicht nur unsere Umsatzerlöse kontinuierlich zu steigern, sondern vor allem auch profitabel zu wachsen. Beides wird uns im Geschäftsjahr 2024 nun erstmals auf Gesamtjahressicht gelingen." Wesentlicher Treiber für die positive Geschäftsentwicklung von Cantourage in den vergangenen Monaten war vor allem die mit der Teillegalisierung am 1. April 2024 einhergehende Ausweitung der Verarbeitungskapazitäten in Deutschland und Portugal. Dadurch kann die weiterhin stark steigende Nachfrage nach Cannabisprodukten von Cantourage - insbesondere in Deutschland und Großbritannien - zunehmend bedient werden. Daneben profitiert Cantourage von der Vielfalt an hochwertigen Cannabisprodukten im eigenen Portfolio. So brachte das Unternehmen allein im dritten Quartal 2024 insgesamt 16 neue Cannabisblüten-Sorten auf den Markt. Durch die hohe Produktvielfalt und das flexible Geschäftsmodell ist Cantourage in der Lage, nicht nur schnell und umfassend auf verschiedenste Patientenbedürfnisse zu reagieren, sondern auch die anhaltende Wachstumsdynamik im europäischen Markt für medizinisches Cannabis für sich zu nutzen. Auch künftig soll das Produktportfolio weiter diversifiziert und erweitert werden. Vor diesem Hintergrund schloss Cantourage im dritten Quartal 2024 neue Kooperationen mit insgesamt sechs Anbaupartnern aus vier verschiedenen Kontinenten ab. Außerdem plant das Unternehmen im November 2024 den Launch der neuen "Value"-Marke MEDICUS, unter der Patienten Zugang zu zunächst fünf Cannabisblüten-Produkten mit besonders attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten werden. So baut Cantourage auch die Präsenz in diesem dynamisch wachsenden Marktsegment weiter aus. Philip Schetter zeigt sich für die Zukunft von Cantourage sehr optimistisch: "Für uns steht fest: Egal, wie sich die Legalisierung für den Freizeitmarkt entwickelt: Medizinisches Cannabis ist hier, um zu bleiben - nicht nur in Deutschland, sondern auch in immer mehr europäischen Ländern, die sich aktuell für das Thema öffnen. Durch unsere Position als Marktführer in Deutschland und unser flexibles Geschäftsmodell werden wir auch in den kommenden Jahren ein starkes, profitables Wachstum verzeichnen. Davon gehen unter anderem auch die beiden Analysehäuser aus, die sich regelmäßig im Detail mit unserer Unternehmensentwicklung und -perspektive beschäftigen. So bestätigten erst kürzlich die Analysten von NuWays und Montega erneut ihre Kaufempfehlung für Aktien von Cantourage mit einem Kursziel von EUR 10,00 bzw. EUR 11,00. Mit Blick auf unsere weiteren Kapitalmarktaktivitäten freuen wir uns bei Cantourage auf jeden Fall schon sehr darauf, uns in den nächsten Wochen wieder intensiv mit Investoren, Finanzjournalisten und Analysten zu unserem Unternehmen auszutauschen. Besondere Highlights werden in diesem Zusammenhang sicherlich unsere Teilnahmen am Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt Ende November und an den Hamburger Investorentagen Anfang Februar 2025 sein." Weiterführende Informationen zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zu den Wachstumsschätzungen der Analysten für die kommenden Jahre sind im Bereich "Investoren" auf der Unternehmenswebsite aufzufinden: https://www.cantourage.com/investoren Über Cantourage Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von getrockneten Cannabisblüten und weiteren Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. 