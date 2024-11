Deutschland: Leichte Kursgewinne

In einer vom Wahlsieg Donald Trumps in den USA und dem Ende der Ampel-Koalition in Deutschland geprägten Woche steuert der Dax am Freitag mit weiteren Gewinnen auf ein positives Wochenfazit zu.

"Die Hoffnungen liegen nun auf den politischen Neuausrichtungen, die allerdings dies- wie jenseits des Atlantiks noch Zeit brauchen", kommentierte Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex 0,2 Prozent höher auf 19.408 Punkte.

Die US-Notenbank Fed erfüllte am Vorabend die Erwartungen, indem sie ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senkte. "Bislang bleibt der globale Lockerungszyklus auf Kurs", schrieben die Experten der UBS auch mit Blick auf die Bank of England und die schwedische Notenbank, die ihre Leitzinsen auch gesenkt haben. "Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter senken und eine neutrale Politik verfolgen wird", so das Team um den UBS-Chefinvestor Mark Haefele.

USA: Techs gefragt, Dow stabil

Der Höhenflug am US-Aktienmarkt nach dem Wahlsieg von Donald Trump hat sich am Donnerstag vor allem im Technologiesektor fortgesetzt. Sinkende Renditen am Anleihemarkt halfen dabei. Die Zinssenkung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte hatte keine Auswirkungen. Sie war erwartet worden. Notenbankchef Jerome Powell wollte sich nicht genauer zu möglichen Auswirkungen einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump auf die Geldpolitik äußern.

An der Wall Street und an der Technologiebörse Nasdaq erreichten die Indizes Rekordhöhen. Der Nasdaq 100 kletterte erstmals über 21.000 Punkte und schloss mit einem Plus von 1,54 Prozent bei 21.101,57 Zählern. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Tag prozentual unverändert bei 43.729,34 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,74 Prozent auf 5973,10 Punkte hoch.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 43.729 +0,69 Prozent S&P 500 5.973 +0,74 Prozent Nasdaq 19.269 +1,51 Prozent

Asien: Durchwachsen

Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben sich am Freitag zurückgehalten. Der Hang Seng in Hongkong fiel zuletzt um 0,3 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sank im späten Handel um 0,1 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte moderat um 0,1 Prozent zu. In Tokio stachen die sehr schwachen Aktien von Nissan heraus. Der Autobauer hatte den Ausblick gesenkt und einen größeren Stellenabbau angekündigt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.500 +0,10 Prozent Hang Seng 20.953 +0,20 Prozent CSI 300 4.104 +0,95 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 131,46 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,42 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,34 -0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0785 -0,17 Prozent USD / JPY 152,84 -0,02 Prozent EUR / JPY 164,83 -0,15 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 75,19 USD -0,44 USD WTI 71,87 USD -0,49 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 3,40 (3,10) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 111 (106) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 125 (108) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 14 (15,10) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 138 (120) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR COMPUGROUP AUF 21 (23) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EDAG ENGINEERING AUF 9,50 (12) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 39 (41) EUR - 'BUY'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 16 (17) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT BIONTECH AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 137 (90) USD

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 87 (76) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 21,50 (21,10) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SÜSS MICROTEC AUF 75 (87) EUR - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX