Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Rückkehr an Ursprungsstandort: Bellevue Group zieht an Theaterstrasse 12 / Sechseläutenplatz am Bellevue



12.11.2024 / 07:00 CET/CEST





Zürich, 12. November 2024

Rückkehr an Ursprungsstandort: Bellevue Group zieht an Theaterstrasse 12 / Sechseläutenplatz am Bellevue

Bellevue, der spezialisierte Asset Manager mit den international anerkannten Kernkompetenzen Healthcare Investments, Small & Mid Sized Entrepreneur Investments sowie ausgewählte Nischenstrategien, kehrt per Januar 2025 an den Ursprungsstandort an der Theaterstrasse 12 zurück. Am gleichen Standort, an dem 1993 Bellevue gegründet wurde, werden alle rund 70 Mitarbeitenden in der Schweiz unter einem Dach arbeiten. Der Informations- und Ideenaustausch zwischen den verschiedenen Teams wird dadurch vereinfacht und die unternehmerisch geprägte Unternehmenskultur von Bellevue kann gemeinsam gelebt und weiterentwickelt werden. Gleichzeitig verbessert der neue Standort die Nähe zu Kunden, Investoren und Geschäftspartnern und offeriert modernste Infrastruktur. An der Theaterstrasse 12 befindet sich Bellevue an zentraler Lage und belegt die oberen drei Stockwerke.

Gebhard Giselbrecht, CEO Bellevue Group, zum neuen Standort: «Die Rückkehr unserer Gruppe ans Bellevue ist ein strategischer Entscheid zum Vorteil unserer Kunden, Aktionäre, Geschäftspartner und Mitarbeitenden. An der Theaterstrasse können wir modernste Infrastruktur nutzen und unsere gesamte Investment-Expertise an einem Standort anbieten. Wir freuen uns sehr, unsere Marke mit dem neuen Standort noch besser repräsentieren zu können und ab dem neuen Jahr vom Bellevue aus zu agieren.»



Kontakt

Investor Relations: Stefano Montalbano, CFO Bellevue Group

Tel. +41 44 267 67 00, smn@bellevue.ch

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Tel. +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch

Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare Investments, Small & Mid Sized Entrepreneur Investments sowie ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 90 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende Juni 2024 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 6.7 Mrd.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestrasse 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2025779

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2025779 12.11.2024 CET/CEST