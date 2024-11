EQS-News: MHP Hotel AG meldet umsatzstärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte und weiteres Wachstum

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Hotelumsatz stieg im dritten Quartal 2024 um 26 % auf 44,5 Mio. Euro (Q3 2023: 35,3 Mio. Euro)

Durchschnittlicher Zimmerpreis betrug 229 Euro (Q3 2023: 210 Euro)

Belegungsquote des Hotel Portfolios erreichte 82 % und übertrifft Vorjahresniveau (Q3 2023: 75 %)

Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) wuchs deutlich auf 189 Euro (Q3 2023: 158 Euro)

Hotelportfolio mit weiterem Wachstum und Umsatzsteigerung

München, 14. November 2024 – Die MHP Hotel AG, im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert (ISIN: DE000A3E5C24), setzt ihren positiven Wachstumskurs fort und präsentiert ein starkes drittes Quartal. Der Betreiber von zehn Premium- und Luxushotels im deutschsprachigen Raum steigerte seine Performancekennzahlen im Jahresvergleich deutlich.

Das Hotelportfolio der MHP Hotel AG erreichte im dritten Quartal 2024 eine durchschnittliche Belegungsquote von 82 %, im Vergleich zum Vorjahreswert von 75 %. Durch die Steigerung der Auslastung konnte auch der durchschnittliche Zimmerpreis von 210 Euro im Vorjahreszeitraum auf 229 Euro im dritten Quartal 2024 erhöht werden. Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) legte ebenfalls auf 189 Euro zu und verzeichnete ein starkes Plus im Vergleich zu 158 Euro im dritten Quartal 2023.

Der erwirtschaftete Hotelumsatz im dritten Quartal stieg um 26 % auf 44,5 Mio. Euro, gestützt durch eine Zunahme des Logis-Umsatzes um 26 % und eine Erhöhung des F&B-Umsatzes um 27 %. Dabei profitierte die MHP Hotel AG in Deutschland von der Fußball-Europameisterschaft und einer Reihe von Großveranstaltungen am Hotelstandort München.

Mehrere Schritte im dritten Quartal festigten die Position von MHP als führender Hotelbetreiber im Luxus- und Premiumsegment. So zeigte das Hotel Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich seit der Eröffnung bereits eine starke finanzielle Performance mit hohen Zimmerpreisen über 500 Euro pro Nacht und einer Auslastung von über 60 %. Ein weiterer Meilenstein ist der Abschluss eines langfristigen Pachtvertrages mit der LBBW Immobilien-Gruppe für ein Autograph Collection Hotel im Stuttgarter Schlossgartenquartier, dessen Eröffnung für 2028 geplant ist. Zudem konnte MHP die Refinanzierung des Basel Marriott Hotels erfolgreich abschließen, indem die Aareal Bank die bisherige Finanzierung für Ankauf und Repositionierung mit einem Green Loan über CHF 48,6 Mio. ablöste.

Ralf Selke, Finanzvorstand (CFO): „Als gründergeführtes Unternehmen blicken wir mit Stolz auf das umsatzstärkste Quartal in der MHP Historie zurück und rechnen auch für das Gesamtjahr 2024 mit einem weiterhin positiven Verlauf“.

Ausblick Geschäftsjahr 2024 und weiteres Wachstum

In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024 steigerte MHP den Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 %. Für das vierte Quartal 2024 wird eine anhaltend stabile nationale und internationale Nachfrage erwartet. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet die MHP Hotel AG unverändert mit einer Steigerung des Konzernumsatzes um 17 % auf rund 160 Mio. Euro und mit einer Steigerung des bereinigten operativen Konzern EBITDA auf rund 6.0 Mio. Euro.

Im kommenden Jahr 2025 wird MHP mit dem Conrad Hamburg das erste Hotel unter der Hilton Luxusmarke in Deutschland eröffnen. Mit seinen 283 Zimmern und Suiten in bester Lage in der Mönckebergstraße wird das Hotel die erfolgreiche Wachstumsstrategie im Premium- und Luxussegment fortsetzen und einen substanziellen Beitrag zum weiteren Umsatzwachstum des Konzerns leisten.

Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO): „Nach der erfolgreichen Eröffnung des Koenigshof wird unsere neue Partnerschaft mit Hilton neben der bewährten Zusammenarbeit mit Marriott die Position von MHP im Luxussegment weiter stärken“.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel und der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich zum Portfolio. Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist im Jahr 2025 geplant, die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier für 2028. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

