Renditeanstieg belastet Aktienmärkte

Renditeanstieg führt zu Rückgängen am Aktienmarkt

US-Berichtssaison gewinnt an Fahrt

Ausblick: IWF veröffentlicht neue Prognosen

Die wichtigsten Aktienmärkte starteten schwach in die Woche. Der DAX verlor gestern 1 %, der Dow Jones 0,8 %. Die asiatischen Aktienmärkte verzeichneten bereits den zweiten Tag in Folge Verluste. Im Gegensatz dazu legten die chinesischen Märkte leicht zu. Auslöser für die Schwäche in den USA und Europa war ein Dämpfer für die Zinssenkungshoffnungen in den USA. Jeffrey Schmid, Präsident der Federal Reserve Bank of Kansas City, plädierte gestern für ein langsameres Tempo bei den Zinssenkungen. Schmid begründete dies mit der Unsicherheit darüber, wie weit die US-Notenbank die Leitzinsen letztlich senken sollte, um das „neutrale Zinsniveau“ zu erreichen, bei dem die Geldpolitik die Wirtschaft weder unterstützt noch bremst. Die Renditen 10j. US-Staatsanleihen kletterten nach den Äußerungen des Präsidenten der Fed of Kansas am Montag um 11 Basispunkte auf 4,20 %. Die Rendite 10j. Bundesanleihen stieg im Sog der US-Renditen um 8 Basispunkte auf 2,28 % an. Ein geringeres Leitzinssenkungstempo in den USA würde zudem den USD-Kurs ggü. dem Euro stärken. Der Dollar legte gestern von 1,085 auf 1,082 zu. Des Weiteren dürfte ein Wahlsieg von Donald Trump in zwei Wochen unserer Meinung nach Bedenken verstärken, dass seine Unterstützung für eine lockerere Fiskalpolitik und hohe Zölle das Haushaltsdefizit vergrößern und die Inflation anheizen könnte. Dies würde ebenfalls US-Staatsanleihen schaden und zu einem weiteren Renditeanstieg führen.Die Wall Street steht diese Woche vor einer großen Herausforderung, da etwa 20 % der Unternehmen im S&P 500 ihre Ergebnisse veröffentlichen werden. Händler bereiten sich auf wichtige Ergebnisse von Tesla Inc., Boeing Co. und United Parcel Service Inc. vor. Eine aktuelle Umfrage von Bloomberg Markets Live Pulse zeigt, dass die Befragten die Ergebnisse der US-Unternehmen als wichtiger für die Performance des Aktienmarktes einschätzen als den Ausgang der Novemberwahlen oder den Kurs der Federal Reserve.Der IWF stellt heute im Rahmen des World Economic Outlooks seine aktualisierten Prognosen für das globale Wirtschaftswachstum vor. Ansonsten stehen heute keine wesentlichen Veröffentlichungen auf dem ökonomischen Datenkalender. Spannender wird es aus europäischer und deutscher Sicht am Donnerstag und Freitag mit der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum und des ifo-Geschäftsklimaindex. Wir rechnen damit, dass sich die Einkaufsmanagerindizes sowohl für das verarbeitende Gewerbe als auch den Dienstleistungssektor stabilisieren. Bezüglich des ifo-Geschäftsklimas besteht nach vier Rückgängen in Folge die berechtigte Hoffnung auf eine leichte Erholung. Von einer Trendwende ist die deutsche Wirtschaft allerdings noch weit entfernt.