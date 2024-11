US-Zinssenkung dieses Jahr noch möglich

US-Konsumentenpreise erfüllen die Erwartungen

Portfoliomanager sind optimistisch

Marke von 100.000 USD im Visier

Heute im Fokus

Anders als häufig in den vergangenen Monaten haben die Inflationsdaten aus den USA diesmal keine Überraschungen bereitet. Die US-Konsumentenpreise stiegen im Oktober saisonbereinigt um 0,2 % gegenüber dem Vormonat. Die jährliche Veränderungsrate erhöhte sich von 2,4 % auf 2,6 %. Die Kernrate (Jahresrate) stagnierte hingegen bei 3,3 %. Der Anstieg der Jahresrate ist auf Basiseffekte zurückzuführen, da das Preisniveau im Vergleichsmonat Oktober 2023 relativ niedrig war. Die veröffentlichten Daten lassen weiterhin Raum für eine "kleine" Zinssenkung auf der Fed-Sitzung am 18. Dezember. Ob es dazu kommt, hängt jedoch maßgeblich vom Arbeitsmarktbericht für November ab, der am 6. Dezember veröffentlicht wird.Eine Umfrage unter globalen Fondsmanagern spiegelt die optimistische Stimmung wider: Der Anteil derer, die eine Abschwächung der US-Wirtschaft erwarten, sank nach den Wahlen von 75 % auf 50 %. Gleichzeitig stieg der Anteil jener, die ein Wirtschaftswachstum prognostizieren, von 14 % auf 33 %. Die Anzahl von Fondsmanagern, die US-Aktien übergewichten, erhöhte sich von 10 % auf 29 %, und die Präferenz für kleinere Unternehmen nahm von 6 % auf 35 % zu. Mit einer durchschnittlichen Cash-Quote von 4 % könnten in den nächsten Wochen weitere Mittel in die Aktienmärkte fließen.Am 4. Januar 2022 veröffentlichte die Zeitschrift Capital einen Artikel, in dem prognostiziert wurde, dass Bitcoin in naher Zukunft die Marke von 100.000 USD erreichen könnte. Zu diesem Zeitpunkt lag der Kurs der Kryptowährung bei 46.600 USD. Heute scheint Bitcoin diesem Ziel deutlich näher gekommen zu sein: Der Kurs erreichte gestern ein neues Rekordhoch von 93.480 USD und legte seit der US-Wahl in der Spitze um 35 % zu. Am Tag nach der Wahl verzeichnete das größte börsengehandelte Bitcoin-Zertifikat Zuflüsse von mehr als 1,4 Milliarden USD an frischem Kapital. Kleinere Kryptowährungen konnten sogar noch größere Kursgewinne erzielen. Die Gründe für diese Aufwärtsbewegung liegen nach Ansicht von Experten in den Wahlkampfversprechen des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Er kündigte an, einen strategischen Bitcoin-Reservespeicher für die USA einzurichten und die Kryptomärkte umfassend zu deregulieren. Obwohl viele Details seiner Kryptopolitik noch offen sind, bleibt die Marktstimmung optimistisch. Analysten vermuten, dass zahlreiche institutionelle Investoren vor der Wahl ihre Positionen abgebaut und das Risiko reduziert haben. Nach Trumps Wahlsieg scheinen sie nun wieder verstärkt in den Markt zurückzukehren. Anleger sollten jedoch beachten, dass Kryptowährungen schwer auf Basis von Fundamentaldaten zu bewerten sind und ihre Kurse starken Schwankungen unterliegen können.Neben der Veröffentlichung des EZB Protokolls zur Zinsentscheidung vom 17. Oktober steht heute vor allem die Entwicklung des US-Produzentenpreisindex für den Monat Oktober im Fokus der Anleger. Wir erwarten einen leichten Anstieg der Preise auf 0,2 % gegenüber dem Vormonat (nach 0,0 % im September).