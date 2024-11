Nokia erholt - Sorgen um US-Geschäft gemildert, Indien-Auftrag

Die Aktien von Nokia haben sich am Mittwoch von ihrem gestrigen Rückschlag ein wenig erholt. Mit einem Kursplus von 2,5 Prozent war der finnische Netzwerkausrüster einer der größten Gewinner im EuroStoxx 50.

Ein Großauftrag in Indien sowie positive Aussagen des Großkunden T-Mobile US zur bestehenden Geschäftsbeziehung stützten den Aktienkurs. Vom indischen Telekomunternehmen Bharti Airtel erhielt Nokia einen "etliche Milliarden" US-Dollar schweren Auftrag für weiteres 4G- und 5G-Mobilfunk-Zubehör, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung beider Unternehmen an die Börsen hervorgeht. Die Inder sind Nokia bereits Nokia-Kunde für solche und andere Mobilfunk-Komponenten.

Zudem hatte die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US am Dienstag nach dem Börsenschluss in Europa mitgeteilt, dass das Unternehmen nicht vorhabe, keine Nokia-Produkte mehr zu kaufen. Vorangegangene Spekulationen eines Branchenexperten in diese Richtung hatten den Nokia-Aktienkurs davor deutlich unter Druck gesetzt.