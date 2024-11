Dax-Widerstand: 19.250 19.300 Dax-Unterstützung 18.820 18.400

Dax-Rückblick:

Der Dax verlor gestern zwischenzeitlich knapp 400 Punkte vom Tageshoch und drohte, ein mittelfristiges Verkaufssignal auszulösen. Die Wall Street hatte allerdings keinerlei Lust auf einen Sell-Off und so drehte der Index am Nachmittag schritt für Schritt wieder gen Norden.

Der gestrige XETRA-Schlusskurs lag deutlich oberhalb der 19.000 Punkte-Marke, das gestern angesprochene mögliche Verkaufssignal im Dax wurde somit vermieden,

Dax-Ausblick:

Heute Vormittag legt der Index dann weitere 100 Punkte zu bevor Gewinnmitnahmen einsetzen. Ein Blick auf den unten stehenden 4-Stundenchart zeigt einen nach wie vor intakten Abwärtstrend im deutschen Leitindex (schwarz im Chart unten).

Dieser Abwärtstrend kann jederzeit wieder aufgenommen werden, so lange der Bereich 19.250 bis 19.300 Punkte nicht per Stundenschlusskurs überwunden werden kann. Erst Kurse oberhalb von 19.300 Punkten machen einen erneuten Anlauf an das Allzeithoch wahrscheinlich.