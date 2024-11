EUR/USD - Doppelter Innenstab plus „bearish engulfing“

In der höchsten aller Zeitebenen auf Jahresbasis ergibt sich derzeit eine besondere Konstellation. Die geringen Hoch-Tief-Spannen der letzten beiden Jahre haben wir oben bereits diskutiert. Charttechnisch verblieben die letzten beiden Jahreskerzen dabei innerhalb des Pendants von 2022. Die dadurch entstehenden Innenstäbe können Anlegerinnen und Anleger als Indiz für eine gewisse „Suche nach Orientierung“ interpretieren. An dieser Stelle kommt noch ein zweiter Aspekt ins Spiel: Trotz des erneuten „inside years“ bildet die 2024er-Kerze gleichzeitig ein „bearish engulfing“ (Stand: 20. November). D. h. der Körper der aktuellen Jahreskerze umschließt das 2023er-Pendant vollständig. Das negative Kerzenmuster passt zum nach wie vor bestehenden Basisabwärtstrend seit 2008 (siehe Chart). Im kommenden Jahr wird diese Trendlinie bei 1,0895 USD verlaufen. Per Saldo könnten die letzten Jahreskerzen eine entscheidende Rolle in den kommenden 12 Monaten spielen, zumal sowohl das Jahrestief (1,0496 USD) als auch das Jahreshoch (1,1213 USD) mit anderen charttechnischen Schlüsselmarken zusammenfallen. Grundsätzlich sollte – gerade ein doppelter Innenstab – prozyklisch im Ausbruchsfall interpretiert werden.

EUR/USD (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

