Goldpreis steigt wieder über 2.700 Dollar – Geopolitische Risiken sorgen für Erholung

Dem Goldpreis gelingt es am Freitag und damit unmittelbar kurz vor dem Wochenende wieder über die runde Marke von 2.700 Dollar zu steigen. Insbesondere die wieder an Fahrt aufnehmenden geldpolitischen Risiken dürften die Attraktivität des Edelmetalls zuletzt erhöht haben. Indes könnten auch die Zinssenkungsspekulationen dies- und jenseits des Atlantiks wieder verstärkt ein Thema werden.

Putin unterzeichnet Neufassung der Atomdoktrin – Anleger in Aufruhr

Geopolitische Unwägbarkeiten haben Anleger dem Goldpreis in die Karten gespielt. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zu Wochenbeginn eine neue Atomdoktrin unterzeichnet und die Sorgen vor einer Verschärfung des Ukraine-Russland-Konflikts forciert.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Russland eine neue ballistische Rakete mit mittlerer Reichweite gegen Ziele in der Ukraine eingesetzt habe, was als Reaktion auf die jüngsten Angriffe der ukrainischen Seite mit westlichen Raketen größerer Reichweite verstanden werden soll, so Putin.