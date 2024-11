EQS-Adhoc: NEON EQUITY AG: Verkauf der publity-Beteiligung und Prognose für das Geschäftsjahr 2024

EQS-Ad-hoc: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Verkauf

25.11.2024 / 14:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

NEON EQUITY AG: Verkauf der publity-Beteiligung und Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Die NEON EQUITY AG (ISIN DE000A3DW408) hat heute einen Vertrag über die Veräußerung ihrer Beteiligung an der publity AG abgeschlossen. Wie angekündigt hatte die Gesellschaft im Rahmen der Fokussierung auf den Bereich Impact Investing einen Verkaufsprozess eingeleitet, da der Bereich Immobilien nicht weiter fortgeführt werden soll. Die publity-Beteiligung wird an die Olek Capital GmbH veräußert, eine Gesellschaft, die Herrn Thomas Olek gehört, der von 2002 bis 2022 Vorstand der publity AG war. Der Kaufpreis beträgt rund EUR 9 Mio. und wird durch Rückgabe von Anleihen 2024/2029 (ISIN DE000A383C76) der NEON EQUITY bezahlt, welche sich in Besitz des Käufers befinden, so dass die NEON EQUITY AG in entsprechender Höhe ihre Verschuldung senkt. Dem Verkauf der publity-Aktien war die Ansprache von zahlreichen Kaufinteressenten vorausgegangen, wobei der Käufer den höchsten Preis geboten hat. Durch den Verkauf der publity-Aktien wird NEON EQUITY einen nicht-liquiditätswirksamen Buchverlust in Höhe von ca. EUR 134 Mio. erzielen. Die Gesellschaft arbeitet derzeit noch an verschiedenen Transaktionen, die wesentliche positive Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben können. In den vergangenen Monaten hat die NEON EQUITY u.a. durch eine größere Transaktion einen Buchgewinn in Höhe von EUR 100 Mio. erzielt. Die Eigenkapitalquote wird zum Jahresende voraussichtlich bei mindestens 85 % liegen. Durch die Transaktion trennt sich NEON EQUITY von der letzten Beteiligung im Immobilienbereich und fokussiert sich strategiekonform auf Impact-Beteiligungen.

Ende der Insiderinformation

NEON EQUITY AG
Mörfelder Landstraße 277
60598 Frankfurt
Deutschland
ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76

