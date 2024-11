Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Langlauf-Profi Beda Klee ist neuer Markenbotschafter der Valora Eigenmarke ok.–



Medienmitteilung

In dieser Wintersaison unterstützt Valora mit ihrem Engagement im Schneesport acht vielversprechende, junge Sportlerinnen und Sportler mit einem Sponsoring. Neu konnte der Toggenburger Langlauf-Star Beda Klee als Botschafter von ok.–, der Eigenmarke von Valora, gewonnen werden.

Vergangene Saison gelang Beda Klee der Durchbruch: Mit sieben Top-Ten-Rängen im Weltcup und dem 13. Gesamtrang war der Toggenburger der beste Schweizer Distanzläufer. Für diese Saison hat er hohe Ziele: «Mein Ziel ist ein Podestplatz an den Weltmeisterschaften im Februar in Norwegen. Insgesamt möchte ich die Leistung der letzten Saison mit möglichst vielen Top-Ten-Platzierungen bestätigen», sagt Beda Klee im Gespräch mit Valora.

Valora unterstützt Beda Klee auf seinem Weg als Sponsor. Roger Vogt, CEO Retail bei Valora, erklärt dazu: «Skifahren und Langlauf stehen für Werte, welche auch für Valora bedeutend sind – Ausdauer, Leidenschaft und lokale Verbundenheit». Vogt ergänzt: «Beda Klee verkörpert diese Werte im Langlauf, einer traditionsreichen und immer beliebteren Sportart. Wir sind stolz, ihn als Markenbotschafter an unserer Seite zu haben.»

Auch für den Toggenburger Langlauf-Profi hat die Zusammenarbeit mit Valora eine besondere Bedeutung. So verbindet er damit nostalgische Erinnerungen an seine Zeit am Sportgymnasium, als er zweimal wöchentlich mit dem Zug von Wattwil nach Davos pendelte und sich beim Umsteigen jeweils einen Hotdog im avec in Landquart gönnte.

Sponsoring-Fokus auf junge Talente

Es ist bereits die siebte Saison, in der Valora mit ihrer Eigenmarke ok.– als Sponsorin im Schneesportbereich auftritt. Der Hauptfokus liegt dabei auf dem Nachwuchs und jungen Talenten.

Neben Beda Klee unterstützt Valora mit ihrer Eigenmarke ok.– seit 2022 auch den Nachwuchs-Langläufer Pierrick Cottier. Ebenfalls seit zwei Jahren steht Valora an der Seite der Ski Alpin-Athletin und Abfahrt-Weltmeisterin 2023 Jasmine Flury. Flury agiert zusammen mit Nicole Good als Markenbotschafterin des Bio-Eistees von ok.–. Im Ski Alpin unterstützt ok.– zudem die Nachwuchs-Talente Janine Schmitt, Oliver Florin und Vanessa Marina Kasper. Im Weiteren pflegt ok.– eine langjährige Partnerschaft mit Talina Gantenbein, die im Skicross-Nationalteam fährt.

Zusätzlich zum umfassenden Athleten-Sponsoring engagiert sich Valora mit der Marke k kiosk seit vier Jahren als Co-Sponsorin des Grand Prix Migros, dem grössten Kinder- und Jugendskirennen der Welt. Für viele junge Skifahrerinnen und Skifahrer bietet es einen Einstieg in den Rennsport. Kinder und Jugendliche können in regionalen Qualifikationsrennen antreten, und die Besten qualifizieren sich für das grosse Finale. Die Veranstaltung fördert nicht nur den Spass am Skifahren, sondern bietet Nachwuchstalenten auch eine Plattform, sich in einem sportlichen Umfeld zu messen und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Über Valora

Tagtäglich engagieren sich rund 15‘000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen – nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2‘800 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo, Frittenwerk und die beliebte Eigenmarke ok.– sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Die Valora Gruppe mit Firmensitz in Muttenz in der Schweiz ist die europäische Retaileinheit von Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA).



