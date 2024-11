APA ots news: 25. ASRA: VOLKSBANK WIEN auf Anhieb unter den Besten des Landes

Bei ihrer erstmaligen Teilnahme am Preis für die besten Nachhaltigkeits-Berichte schafft die VOLKSBANK WIEN AG den Sprung unter die Top-Unternehmen. Wien (APA-ots) - Jubiläum und Premiere in einem: Bereits zum 25. Mal vergab die Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen heuer den "Austrian Sustainability Reporting Award" (ASRA) für die besten Nachhaltigkeitsberichte österreichischer Unternehmen. Erstmals hat auch die VOLKSBANK WIEN AG ihren Nachhaltigkeitsbericht eingereicht, mit dem sie sich auf Anhieb unter den besten Unternehmen des Landes platzieren konnte. Monika Tögel, Nachhaltigkeitsbeauftragte der VOLKSBANK WIEN AG, die den Preis im Beisein des gesamten Teams in Empfang nahm: "Die Auszeichnung ist für uns Freude und Ansporn zugleich. Freude deshalb, weil sie die bisherige Arbeit unseres Teams bestätigt und Ansporn dafür, noch besser zu werden." Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes ergänzt: "Als Bank, die Nachhaltigkeit in ihrer Organisation integriert hat und, die sich zur größtmöglichen Transparenz bei der entsprechenden Berichterstattung bekennt, freut uns diese Auszeichnung ganz besonders." Nachhaltigkeit im Fokus Die Auszeichnung für die VOLKSBANK WIEN AG zeigt einmal mehr, dass Nachhaltigkeit fest im Fokus der Volksbanken steht. Und das seit ihrer Gründung vor mehr als 170 Jahren. "Als rein österreichisches Institut sind wir seit jeher stark in den Regionen verankert. Die Finanzierung regionaler Wirtschaftskreisläufe ist für uns ein essenzieller Bestandteil der Geschäftstätigkeit", sagt Gerald Fleischmann. Um zusätzlich die Nachhaltigkeitsbemühungen der heimischen KMU zu unterstützen, wird seit einigen Jahren auch eine eigene Nachhaltigkeitsbroschüre publiziert. "Mit diesem Nachhaltigkeits-Ratgeber bieten wir Österreichs KMU einen Leitfaden, um einfach und niederschwellig nachhaltig zu wirtschaften und sich den Herausforderungen durch die Berichtspflichten zu stellen", erklärt Monika Tögel, die seit Anfang 2024 als Chief Sustainability Officer (CSO) der VOLKSBANK WIEN AG und des Volksbanken-Verbundes agiert. Internationales Top-ESG-Rating Die Anstrengungen der VOLKSBANK WIEN AG in puncto Nachhaltigkeit werden auch international bestätigt. Das von der unabhängigen Ratingagentur Sustainalytics ermittelte ESG-Rating der VOLKSBANK WIEN AG liegt aktuell bei 10,3 (Low Risk). Unter 1022 weltweit gerateten Banken liegt das Institut gegenwärtig auf Platz 43 und kann sich damit als eines von wenigen österreichischen Instituten unter den Top -50 der Welt platzieren (siehe Fußnote 1.) "Wir sind der Überzeugung, dass die Finanzindustrie einer der wichtigsten Hebel zu einem nachhaltigen Wirtschaftsleben ist", sagt Monika Tögel. ASRA: Eine 25-jährige Erfolgsgeschichte - Volksbank in bester Gesellschaft Der Nachhaltigkeitspreis ASRA (Austrian Sustainability Reporting Award) ist - laut Veranstaltern - die österreichweit einzige Auszeichnung für die beste Nachhaltigkeitsberichterstattung heimischer Unternehmen und Rechtsträger. Der Preis, der heuer bereits zum 25. Mal von der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen gemeinsam mit dem Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer:innen und weiteren Kooperationspartnern verliehen wurde, rückt die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und Organisationen in den Vordergrund. Er zeigt, dass Unternehmensberichterstattung längst keine bloße Darstellung von nackten Zahlen mehr ist und, dass die Stakeholder:innen eine umfassende, klare und transparente Nachhaltigkeitsberichterstattung erwarten. Verliehen wird der ASRA in insgesamt drei Kategorien: - Unternehmen, deren Aktien im Prime-Market an der Wiener Börse notieren ("Prime Market Unternehmen") - Sonstige Unternehmen, die auf Basis der gesetzlichen Regelungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind (ausgezeichnet wurden: BKS Bank AG, OeKB Kreditinstituts-Gruppe, VOLKSBANK WIEN AG) - Unternehmen und andere Rechtsträger, die auf freiwilliger Basis einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen In den vergangenen Jahren wurden unter anderem so prominente Unternehmen wie die Lenzing AG, die Österreichische POST AG, die Österreichische Kontrollbank, Wienerberger oder der Verbund ausgezeichnet. Anmerkungen 1. Quelle: Aktuelles Rating auf der Internetseite von Sustainalytics ( https://www.sustainalytics.com ) - Stand: 26.11.2024. VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.282 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2024). Weitere Informationen auf http://www.volksbankwien.at/ bzw. https://www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 