Gewinn von Finanzinvestor DBAG halbiert sich

Frankfurt (Reuters) - Die maue Konjunktur hat dem börsennotierten Finanzinvestor DBAG einen Gewinneinbruch eingebrockt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) hat sich das Ergebnis mit 47 Millionen Euro mehr als halbiert, wie die Deutsche Beteiligungs-AG (DBAG) am Donnerstag mitteilte. Der Nettovermögenswert sank um neun Prozent auf 688 Millionen Euro und lag damit im unteren Bereich der im Juli gesenkten Spanne von 675 bis 710 Millionen Euro. An seiner Dividendenpolitik hält das Unternehmen fest, die Ausschüttung soll bei 1,00 Euro je Aktie bleiben.

Mit Wirkung zum 1. Januar stellt die DBAG ihr Geschäftsjahr auf das Kalenderjahr um. Deshalb wird aus dem Zeitraum Oktober bis Dezember 2024 ein Rumpfgeschäftsjahr. Für 2025 rechnet die Firma nicht damit, dass sich das schwache makroökonomische Umfeld und die geopolitische Risiken grundsätzlich verändern werden. Der Nettovermögenswert soll zwischen 665 und 780 Millionen Euro liegen.

