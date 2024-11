EQS-News: ARI Bruni: Der kleine Stadtflitzer für Beruf und Familie ab 15.990 Euro

EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung

ARI Bruni: Der kleine Stadtflitzer für Beruf und Familie ab 15.990 Euro



29.11.2024

ARI Bruni: Der kleine Stadtflitzer für Beruf und Familie ab 15.990 Euro

Nachhaltig, praktisch und erschwinglich – der neue ARI Bruni bietet Platz für vier Personen und ist die perfekte Lösung für junge Familien und Unternehmen, die umweltfreundlich mobil sein möchten. Mit seinem erfrischenden wie durchdachten Design, einem großzügigen Innenraum mit flexiblen Raum-Optionen erfüllt der ARI Bruni alle Anforderungen an ein modernes Alltagsfahrzeug. Das durchdachte Konzept macht ihn zur idealen Wahl für alle, die auf Komfort und Praktikabilität Wert legen, ohne dabei Kompromisse bei der Nachhaltigkeit einzugehen.

Smart unterwegs: Der ARI Bruni als Alltagsheld

Der ARI Bruni verbindet umweltfreundliche Mobilität mit Alltagstauglichkeit. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h und einem kombinierten Verbrauch von lediglich 9,9 kWh ist er nicht nur klimafreundlich, sondern auch äußerst kosteneffizient unterwegs. Seine kompakten Maße – 3,07 Meter Länge und nur 1,49 Meter Breite – machen ihn ideal für enge Straßen und kleine Parklücken, was ihn zum perfekten Begleiter im Stadtverkehr macht. Trotz der handlichen Größe bietet der Bruni ausreichend Platz für die gesamte Familie und ist auch für den Transport von Einkäufen oder Waren bestens geeignet.

Perfekt auf die Bedürfnisse von Familien, Lieferanten und Dienstleistern zugeschnitten

Der ARI Bruni überzeugt nicht nur mit seinem Platzangebot für vier Personen, sondern auch durch seine Vielseitigkeit im Alltag. Die geteilt umklappbare Rückbank ermöglicht eine flexible Nutzung des Innenraums: Ob für den Wocheneinkauf, den Transport von Werkzeug oder für das weitere Equipment – mit bis zu 1.180 Litern Kofferraumvolumen bietet der Bruni ausreichend Stauraum für jede Gelegenheit.

Komfort und Sicherheit für Familienalltag und Berufsleben

Der Innenraum des ARI Bruni ist modern und funktional gestaltet, um die Bedürfnisse seiner Insassen optimal zu erfüllen. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören eine Zentralverriegelung und ein intuitives Cockpit mit Touchscreen-Display, Rückfahrkamera und Bluetooth-Funktion. Zusätzliche Sicherheitsfeatures wie ein Antiblockiersystem (ABS) und sowie Fahrer- und Beifahrer-Airbag sorgen für ein beruhigendes Fahrerlebnis. Die Ausstattungsvariante “Cargo” richtet sich an Kunden mit höherem Transportbedarf und wird inklusive eines Holzbodens mit Verzurrösen und eines Trenngitters ausgeliefert. In der Variante „Comfort“ kommen hingegen weitere Komfortmerkmale wie eine Servolenkung, eine Klimaanlage sowie Nebelscheinwerfer hinzu, die das Fahrzeug besonders für längere Fahrten oder den täglichen Einsatz attraktiv machen. Außerdem ist hier das “Mobilie Eye”-Assistenzsystem inkl. Verkehrszeichenerkennung, Spurassistent und Abstandswarner serienmäßig.

Reichweite und Ladeflexibilität für jeden Bedarf

Der ARI Bruni wird mit einem 17,3 kWh-Akku ausgeliefert, der eine Reichweite von bis zu 215 km ermöglicht. Der Ladeanschluss an der Fahrzeugfront ist leicht zugänglich, sodass der Akku unkompliziert an einer normalen Steckdose aufgeladen werden kann. Bereits nach 4-5 Stunden ist der Standard-Akku wieder vollständig einsatzbereit – ideal, um das Fahrzeug über Nacht aufzuladen und für den nächsten Tag startklar zu machen. Der ARI Bruni besitzt zudem eine Schnellladefunktion, die das Fahrzeug innerhalb von 35 Minuten von 30% auf 80% Ladestand bringen kann. So kann der ARI Bruni jederzeit zügig aufgeladen werden.

Attraktives Gesamtpaket für junge Familien und Firmen

Mit einem Einstiegspreis ab 15.990 Euro netto ist der Bruni nicht mehr als erschwinglich. Dank regionaler Förderprogramme wie in Baden-Württemberg können die Anschaffungskosten zudem weiter gesenkt werden. Das Fahrzeug ist in den Farben Pistazie, Ananas und Champagner verfügbar. Damit bietet ARI Motors eine bezahlbare Alternative zu teuren Elektroautos, die sowohl funktional als auch umweltfreundlich ist.

