Lindner: Buschmann einzige Option für neuen FDP-Generalsekretär

Berlin (Reuters) - FDP-Chef Christian Lindner ist zuversichtlich, mit einem neuen Generalsekretär Marco Buschmann die Chancen der Liberalen bei der Bundestagswahl im Februar zu erhöhen.

Buschmann sei "die einzig denkbare Option" für den Posten gewesen, sagte Lindner nach Gremiensitzungen der FDP am Montag in Berlin. Buschmann und er hätten ein enges Vertrauensverhältnis. Zudem kenne Buschmann das Genscher-Haus wie seine Westentasche. Deshalb habe er Buschmann dem Präsidium und Vorstand der FDP als neuen Generalsekretär vorgeschlagen. Gewählt werden soll der frühere Bundesjustizminister dann auf einem Bundesparteitag der Liberalen am 09. Februar.

Buschmann sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Lindner, liberales Denken sei jetzt nötiger denn je. Die Menschen in Deutschland müssten wieder spüren, dass es vorwärts gehe. Es gehe bei der Wahl am 23. Februar um eine Richtungsentscheidung. Im übrigen freue er sich auf einen Wahlkampf, der zur politischen Willensbildung beitragen werde und hoffe darauf, dass sich die Parteien nicht gegenseitig mit Dreck bewerfen würden. Lindner hatte Buschmann am Sonntag als Nachfolger des am Freitag zurückgetretenen FDP-Generalsekretärs Bijan Djir-Sarai vorgeschlagen. Djir-Sarai hatte mit seinem Rücktritt die Konsequenzen aus der "D-Day"-Affäre um ein Strategiepapier zum Ausstieg aus der Ampel-Koalition gezogen.

(Bericht von Alexander Ratz; Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)