Nach der jüngsten Rekordjagd zeigte der Dax in der ersten Handelsstunde keinerlei Schwächeanzeichen und legte bis auf 20.400 Punkte zu.

Größter Gewinner im HDAX waren Delivery Hero mit einem Anstieg von über drei Prozent. Im DAX legten Bayer um knapp drei Prozent zu, gefolgt von Porsche und Volkswagen.

Favoritenwechsel zu BMW

Einmal mehr zog der Autosektor die Anleger in den Bann wegen der Aussichten für das kommende Jahr. Wenige Tage nach der UBS kommt nun auch das Analysehaus Jefferies mit einem Favoritenwechsel von Mercedes-Benz zu BMW, der die Aktien der Münchener um 1,5 Prozent nach oben trieb. Im guten Branchenumfeld schafften es aber auch die Mercedes-Aktien mit knapp einem Prozent ins Plus. In der Wochenbilanz der beiden Aktien zeigt sich aber eine klare Differenz mit neun Prozent Plus bei BMW aber nur 1,7 Prozent bei Mercedes.

Als Grund für den Wechsel zu BMW erwähnte der Jefferies-Analyst Philippe Houchois ein besseres Risikoprofil in Bezug auf Wachstum, Zollaussichten und CO2-Konformität.

Außerdem hätten die Ausgaben bei BMW in diesem Jahr einen Höhepunkt erreicht, während Mercedes sich dagegen erst neu positionieren und Geld in die Hand nehmen müsse. Analystenstimmen bleiben vor dem Jahreswechsel allgemein ein wichtiges Thema. Morgan Stanley vollzog bei Rückversicherern einen Empfehlungswechsel von Munich Re zu Hannover Rück, der sich bei den beiden Aktien unterschiedlich auswirkte. Generell stellte er die Anleger in der Branche aber auf unsichere Zeiten ein, was das Interesse etwas hemmte. Hannover Rück lagen zuletzt mit 0,2 Prozent im Plus, Munich Re verloren fast ein Prozent an Wert.

Positiv auf sich aufmerksam macht neuerdings die Tui-Aktie, die sich mit einem Anstieg um zwei Prozent weiter auf einem Hoch seit März 2023 bewegt. Sie schloss sich am Freitag dem allgemein guten Branchenumfeld in Europa an. (mit Material von dpa-AFX)