DAX® - Fazit und Schlussplädoyer

Um die aktuelle Ausgangslage treffend zu beschreiben, kommt uns ein Zitat von Darren Chabot in den Sinn: „stock moves start with technicals, are confirmed by fundamentals and end with emotion!“ Ist der Zustand der „Emotionen“ oder besser der „Gier“ bereits erreicht? Wenngleich die oberste Wahrheit der Technischen Analyse – sprich die „nackten“ Charts – weiterhin grünes Licht signalisieren, handelt es sich hierbei, um eine absolute Schlüsselfrage des kommenden 2025er-Aktienjahrgangs. Als weiteres Kernthema ziehen sich die Vielzahl der verwirrenden und zum Teil gegensätzlichen Charts wie ein roter Faden durch den diesjährigen Ausblick. Während der Auftakt des US-Nachwahljahres oftmals holprig ausfällt, steht die Dynamik des „5er-Jahres“ gemäß Dekadenzyklus einer Verschnaufpause entgegen. Während beim Euro STOXX 50® die Marke von 5.000 Punkten eine entscheidende Rolle zukommen dürfte, haben der DAX® (21.000 Punkte) und auch der Nasdaq-100® (22.900 Punkte) noch etwas Luft nach oben. Dennoch sind wir 2025 weniger klar in unseren Aussagen, und vor allem weniger „bullish“ als in den beiden Vorjahren. Vielmehr fahren wir eher „auf Sicht“, denn frei nach Goethe – „es nimmt der Augenblick, was Jahre geben“ –, könnte es im neuen Jahr durchaus einen solchen (Krisen-)Moment geben. Ein aktives Risikomanagement ist also 2025 gefragter denn je! Schließlich wusste bereits John Lennon: „Leben ist das, was passiert, während Du andere Pläne machst!“ Im „HSBC Daily Trading“, auf Instagram und in unseren Video-Formaten werden wir unterjährig sowohl auf mögliche Planänderungen als auch auf kurzfristige Investmentchancen eingehen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten, alles Gute für 2024 und bleiben Sie gesund.

DAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

