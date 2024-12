S&P 500® - Explosive Indikatorenmischung

Dieses Kurspotenzial ist zwar nicht mehr die Welt, aber immerhin noch offen und technisch sinnvoll herzuleiten. Die Parallele zum o. g. Aufwärtstrend wird im Januar bei 6.369 Punkten verlaufen und bis Mitte 2025 bis auf 6.673 Punkte ansteigen. Abseits der Renditebetrachtung besitzt der Monatschart des S&P 500® aber auch zur Risikobegrenzung einen wichtigen Signalcharakter. Doch der Reihe nach: Der Aufwärtstrend ist zwar intakt, aber auch heißgelaufen. Dass Anlegerinnen und Anleger nicht zu sorglos agieren sollten, signalisiert z. B. die negative Divergenz, welche seit Jahren beim RSI besteht. So bestätigt der Oszillator neue Hochstände bereits seit Anfang 2018 nicht mehr. Gleichzeitig notiert der trendfolgende MACD auf dem höchsten Niveau der Historie. In diesem Kontext möchten wir zusätzlich auf ein technisches Kriterium zur Identifizierung einer Überbewertung hinweisen. In den Verlauf des MACD seit Mitte der 1990er-Jahre haben wir einen Regressionskanal eingezeichnet. Auch diesen hat der Trendfolger mittlerweile überschritten (siehe Chart), d. h. der Trend besteht schon recht lange bzw. hat bereits sehr weit getragen. Obwohl der MACD noch kein Ausstiegssignal generiert hat, liegt per Saldo doch eine explosive (Indikatoren-)Mischung vor.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.