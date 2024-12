APA ots news: Kommunalkredit erneut Beste Spezialbank Österreichs

Im Banken-Gesamtranking Platz 2 Wien, 11.12.2024 (APA-ots) - Zum bereits zehnten Mal vergab das Wirtschaftsmagazin BÖRSIANER Auszeichnungen für die besten Finanzunternehmen des Landes. 186 Unternehmen wurden anhand eines dreisäuligen Scoringmodells bewertet und die Gewinner in insgesamt 18 Kategorien ermittelt. Mit gleich zweimal der Bestnote konnte die Kommunalkredit Austria AG ( Kommunalkredit) erneut als "Beste Spezialbank" hervorgehen. Zudem verbesserte sich die Bank in der Kategorie "Beste Bank" gleich um zehn Plätze und erreichte Platz 2. Sebastian Firlinger, Interim-CEO: "Wir haben uns bewusst auf die Unterstützung von Infrastruktur- und Energiefinanzierungen spezialisiert. Diese Auszeichnung ist ein weiterer Beleg, dass wir am richtigen Weg sind, die Kommunalkredit zu einem europäischen Aushängeschild für grüne Transformation zu entwickeln. Wir freuen uns sehr für unsere Kolleginnen und Kollegen, dass sich ihr Einsatz auch im Ranking widerspiegelt." BÖRSIANER-Chefredakteurin Ingrid Krawarik: "Die Kommunalkredit Austria AG gewinnt 2024 wegen ihrer exzellenten Kennzahlen und der transparenten und ausführlichen Darlegung ihrer Strategie erneut den Preis als Beste Spezialbank. Auch im Banken-Gesamtranking unterstreicht die Kommunalkredit mit Platz 2 ihre starke Position. Ihr gelingt als einzige Bank eine Top-Bewertung bei den beiden Kriterien Kennzahlen und Redaktion." Diese Auszeichnung ist Beweis für die gute Performance der Bank. Erst vor wenigen Wochen erhielt die Kommunalkredit das KURIER- Gütesiegel für "Nachhaltiges Engagement" für ihre Initiativen zu Energiewende, Kreislaufwirtschaft und sozialer Verantwortung. Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Corporate Communication & Marketing Telefon: +43 1 31631 593 E-Mail: communication@kommunalkredit.at Website: https://www.kommunalkredit.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0069 2024-12-11/11:16