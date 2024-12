E.ON verkauft Geschäfte in Rumänien an ungarische MVM

Der Energiekonzern E.ON trennt sich von Geschäften in Rumänien.

Das Energieeinzelhandels- und Kundenlösungsgeschäft übernehme der ungarische Konzern MVM, teilten die Essener am Montag mit. Dabei handele es sich um die 68-prozentige Beteiligung des E.ON-Konzerns an E.ON Energie Romania sowie die 98-prozentige Beteiligung an E.ON Asist Complet. E.ON Energie Romania sei einer der größten Gas- und Stromanbieter in Rumänien mit rund 3,4 Millionen Kunden. Die regionale Servicegesellschaft E.ON Asist Complet biete Energiedienstleistungen wie Installation und Wartung an. Zusammen beschäftigen die Unternehmen knapp 1600 Mitarbeiter.

Die Transaktion sei ein wichtiger Schritt für E.ON, um sich noch gezielter auf seine wichtigsten strategischen Schwerpunkte auszurichten, erklärte Vorstandsmitglied Marc Spieker. Sie soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen sein.