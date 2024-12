Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Bevor sich die Marktteilnehmer in den Weihnachtsurlaub verabschieden, standen die letzten Notenbanksitzungen des Jahres an. Die EZB legte bereits in der Vorwoche vor und senkte ihre Zinsen erwartungsgemäß um 0,25 %. EZB-Chefin Christine Lagarde gab im Anschluss bekannt, dass die Euro-Währungshüter sogar über eine Absenkung um 0,5 % diskutierten. Der Rat sei zu der Erkenntnis gekommen, dass der Sieg über die Inflation zwar noch nicht erklärt werden könne, dass aber die Inflation auf dem Weg zum mittelfristigen Ziel von 2 % sei. Am Mittwochabend zog die Fed nach und senkte ihre Zinsen ebenfalls um 0,25 %. Mit dem ifo- und dem ZEW-Index wurden diese Woche zudem zwei der wichtigsten Wirtschaftsbarometer für Deutschland veröffentlicht. Das ifo-Geschäftsklima fiel auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020, hingegen hellten sich die ZEW-Konjunkturerwartungen überraschend auf. Der Euro-Bund-Future notiert diese Woche mit 134,16 Punkten rund 1,5 Punkte tiefer als vor Wochenfrist. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steigt leicht auf 2,28 %. Mit 2,5 % notiert die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe nahezu unverändert.

Sanha zahlt 8,75 % p.a.

Der Sanitärtechniker Sanha emittiert eine neue Anleihe (WKN A383VY) mit einem Volumen von 20 Millionen Euro. Die Laufzeit der Anleihe endet am 10.12.2029. Anleger erhalten einen Kupon von 8,75 %, die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich ab dem 10.06.2025. Der Mindestbetrag für eine Investition beträgt 1.000 Nominale, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspricht. Creditreform vergibt ein B- Rating.

Baden-Württemberg nimmt 500 Mio. Euro auf

Baden-Württemberg begibt eine Anleihe (WKN A3H25Y) und nimmt damit frisches Kapital in Höhe von 500 Millionen Euro auf. Die Fälligkeit ist für den 21.10.2027 vorgesehen. Der Kupon beträgt 2,77 % p.a., die erste Zinszahlung ist für den 22.04.2025 vorgesehen und danach alle sechs Monate. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen einsteigen. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von S&P gibt es ein AA+ Rating.

Bayern mit Aaa Rating

Der Freistaat Bayern refinanziert sich über eine Anleihe (WKN 105390) im Volumen von 500 Millionen Euro. Die Fälligkeit ist am 17.01.2033, und der Kupon beträgt 2,375 %. Die Zinszahlungen beginnen am 17.01.2025. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit liegen bei 1.000 Nominalen. Moody's verleiht ein Aaa Rating.

