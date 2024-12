Ukraine attackiert russische Region Rostow mit Raketen und Drohnen

Moskau (Reuters) - Die Ukraine hat Russland erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen.

Mindestens 13 Raketen und zahlreiche Drohnen seien auf die südrussische Grenzregion Rostow am Asowschen Meer abgefeuert worden, teilten die dortigen Behörden am Donnerstag mit. Dabei sei ein Brand in der bereits mehrfach attackierten Ölraffinerie Nowoschachtinsk ausgebrochen, der erst nach mehreren Stunden am Morgen gelöscht worden sei. Ein Mensch sei verletzt worden, erklärte Regionalgouverneur Juri Sljusar. Die Luftabwehr habe in der Nacht 84 ukrainische Drohnen abgeschossen, davon allein 36 über der Region Rostow, so das Verteidigungsministerium in Moskau. Von ukrainischer Seite hieß es, Ziel des Raketenangriffs sei das Chemiewerk Kamenski gewesen. Dort werde Raketentreibstoff hergestellt, teilte der Chef des ukrainischen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation, Andrij Kowalenko, auf Telegram mit.

Ob die Ukraine erneut von den USA oder Großbritannien gelieferte Raketen mit größerer Reichweite einsetzte, war zunächst unklar. Anfang des Monats hatte Russland auf einen ukrainischen Angriff mit US-ATACMS-Raketen mit einem Großangriff auf die ukrainische Energieinfrastruktur reagiert, im November mit dem Einsatz einer neuen Hyperschall-Mittelstreckenrakete.

