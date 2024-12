IG Metall will über Stand der VW-Tarifrunde informieren

Autokrise

Hannover (dpa) - Im Tarifkonflikt bei Volkswagen will sich die IG Metall zum Stand der Verhandlungen äußern. Nach fünf Verhandlungstagen lädt die Gewerkschaft für 18.30 Uhr am Freitagabend zu einer Pressekonferenz am Verhandlungsort in Hannover ein. Näheres war zunächst nicht bekannt.

VW und IG Metall hatten sich zum Ziel gesetzt, trotz weit auseinanderliegender Positionen bis Weihnachten eine Einigung zu erzielen. Seit Montag ringen Vertreter von Volkswagen und IG Metall in einem Hotel um eine Lösung im Streit um Lohnkürzungen, Werkschließungen und Entlassungen. Teilnehmer sprachen zuletzt von Fortschritten in den Verhandlungen, aber noch von keiner Einigung. Berichten der «Bild» und des «Handelsblatts» zufolge sollte am Nachmittag das Präsidium des VW-Aufsichtsrats beraten.

Streitpunkte sind vor allem die von VW ins Spiel gebrachten Werksschließungen und betriebsbedingten Kündigungen. Die IG Metall hatte beides als «rote Linien» bezeichnet, die nicht überschritten werden dürften. Auch die von VW geforderte pauschale Lohnkürzung von zehn Prozent lehnte die Gewerkschaft ab.