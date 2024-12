Trading-Chance Schlumberger (SLB): Short Trade schließen & Seitenwechsel?

Werbung

Schlumberger ist der weltgrößte Ausrüster für die Ölindustrie. Die Kunden hatten sicher kein einfaches Jahr, aber alleine durch den Wahlsieg von Donald Trump könnte sich die Lage für die Ölkonzerne 2025 stabilisieren. Und angesichts einer Aktie, die jetzt markttechnisch überverkauft ist, drängt sich die Gewinnmitnahme bei dem hier am 22.7. vorgestellten Short-Trade und ein zeitgleicher Wechsel auf Long förmlich auf.

Der am 22. Juli in der Trading-Chance vorgestellte Short-Trade mit der WKN PC62ZT liegt momentan gut 90 Prozent im Plus. Diesen Gewinn mitzunehmen und nur diesen erzielten Gewinn für einen Switch auf Long zu nutzen, wäre eine allemal überlegenswerte Sache. Denn ja, die Schlumberger-Aktie hätte charttechnisch noch ein wenig Luft nach unten. Aber die kann sie ausloten, sie muss es nicht.

Die Divergenz zwischen Kurs und Analysten-Kursziel ist drastisch

Denn wenngleich die Aktie derzeit in einem mittelfristigen Abwärtstrendkanal unterwegs ist: Schlecht laufen die Geschäfte durchaus nicht. Der Gewinn pro Aktie für 2024 wird 10 bis 15 Prozent über dem des Vorjahres erwartet. Und auch, wenn die Analysten für die kommenden Jahre nur einen langsamen Gewinnanstieg erwarten: Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 11 auf Basis der Gewinne pro Aktie der letzten vier berichteten Quartale ist die Aktie so günstig bewertet, dass schon der für 2024 erwartete Gewinn ein bullisches Argument wäre ... was auch die Analysten so sehen.

Als wir im Juli den Short-Trade vorstellten, notierte die Aktie bei fast 50 US-Dollar, da war sie noch eher teuer bewertet und nahe am durchschnittlichen Kursziel der Analysten. Jetzt wäre das Potenzial dorthin beeindruckend, denn im Schnitt sehen die Experten Schlumberger bei 56 US-Dollar; von den 31 Analysten, die die Aktie regelmäßig abdecken, stufen sie 27 als Kauf ein. Das alleine wäre also schon eine Motivation, hier Short Kasse zu machen.

Überverkauft und nahe am unteren Ende des Trendkanals

Nun hat die Aktie im Verlauf des jetzt endenden Jahres stark verloren, so dass man einkalkulieren sollte, dass sie im Zuge des „Window Dressing“, bei dem institutionelle Investoren ihre Performance werbewirksam zum Jahresende aufhübschen, eher noch gegeben werden könnte, zumal die untere Begrenzung des laufenden Abwärtstrendkanals dafür noch etwas Spielraum bieten würde, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Schlumberger ist bereits jetzt eher günstig bewertet, weit unter dem Experten-Ziel (sogar das niedrigste aller Kursziele läge mit 46 US-Dollar weit über dem aktuellen Kurs) und markttechnisch überverkauft. Hier darauf zu wetten, dass man noch einen Tick tiefer auf Long switchen kann, kann klappen, aber das Risiko, dann zu spät zu kommen, ist greifbar genug, um unsererseits bereits jetzt einen Long-Trade vorzustellen.

Gewinnmitnahme Short, Switch auf Long

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Dieses Short-Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 27,298 US-Dollar, woraus sich aktuell ein Hebel von 3,03 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir, bezogen auf die Aktie, bei 33,00 US-Dollar. Dieser Stop Loss entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0420 einem Kurs von ca. 0,53 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Schlumberger-Aktie lautet PG8QEW.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 38,66 US-Dollar, 39,69 US-Dollar, 43,90 US-Dollar, 45,76 US-Dollar

Unterstützungen: 33,70 US-Dollar, 30,65 US-Dollar, 27,93 US-Dollar, 25,90 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Schlumberger

Basiswert Schlumberger WKN PG8QEW ISIN DE000PG8QEW9 Basispreis 27,298 US-Dollar K.O.-Schwelle 27,298 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 3,03 Stop Loss Zertifikat 0,53 Euro

