GNW-News: Emulate Human Muscles, Transcend Human Capabilities: Universelle Soft-Robotik von Wisson Robotics feiert auf der CES 2025 Premiere

^HONGKONG, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wisson Robotics, ein globaler Pionier im Bereich der universellen Soft-Robotik, wird auf der CES 2025 seine Pliabot®-Technologie vorstellen, eine revolutionäre kommerzielle und universelle Soft-Robotik mit menschenähnlichen Muskeln und verkörperter KI, sowie innovative Pliabot®-Roboter für den Einsatz in der Luft und zum automatischen Aufladen von Elektrofahrzeugen. Besuchen Sie Wisson am Stand Nr. 8262, Smart Cities, Halle Nord des LVCC. Wisson hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen durch bahnbrechende Innovationen in der Kerntechnologie der Robotik von schwierigen Umgebungen oder repetitiven Aufgaben zu befreien. Das Unternehmen nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung in der Soft-Robotik, um die Pliabot®-Technologie kommerziell verfügbar und universell einsetzbar zu machen und sichere, geschickte, leichte, robuste und erschwingliche Roboter und Lösungen für verschiedene Branchen bereitzustellen. Mit kostengünstigen Robotern, die sich sehr gut an die komplexe und sich ständig verändernde Umgebungen anpassen lassen, könnten nun weitaus mehr Branchen als die Fertigungsindustrie von Roboteranwendungen profitieren, um die Produktivität zu steigern und die Arbeitsumgebung zu verbessern. Die Pliabot®-Technologie von Wisson ist die weltweit führende universelle Soft- Robotik-Technologie, die die Eigenschaften menschlicher Muskeln durch einen Doppelpropeller-Ansatz mit ?weichen Muskeln und neuronaler Intelligenz" nachbildet und eine hohe Anpassungsfähigkeit, ein hohes Last-Gewicht-Verhältnis, sichere Interaktion, hohe Umweltbeständigkeit und erhebliche Kostenvorteile bietet, die mit starrer Robotik nur schwer zu erreichen sind. Darüber hinaus könnten die bionischen Gelenke, Arme und KI-Systeme auf der Grundlage der Pliabot®-Technologie, die als modulare Plattform konzipiert ist, leicht in mobile Fahrgestelle, Aufzüge, Montagelinien, tragbare Geräte, unbemannte Luftfahrzeuge, Roboterhunde und humanoide Roboter integriert werden, um den Anforderungen verschiedener Szenarien oder Branchen am besten gerecht zu werden. Angetrieben von den technologischen und kommerziellen Vorteilen des Pliabot® hat Wisson die Industrie bei der Markteinführung der universellen Soft-Robotik angeführt. Es war das erste Unternehmen, das weltweit die Massenproduktion und Auslieferung von Soft-Robotern erreichte, und die vielseitigen Pliabot®-Roboter wurden entwickelt und in über 100 Ländern, Regionen und Städten eingesetzt, wo sie in den Bereichen wie Fassadenreinigung, autonomes Fahren, neue Energien, Logistik, Stadtmanagement, Schifffahrt und Stromnetze zum Einsatz kommen. Diese Innovationen haben einen erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert für unsere Kunden und die Gesellschaft geschaffen. Auf der CES 2025 wird Wisson seine einzigartigen Fähigkeiten präsentieren, darunter den beliebten AP3-P3 von Wisson für die Fassadenreinigung, den vielseitigen Luftmanipulator AP30-N1 mit dem charakteristischen Pliabot®-Arm und den einzigartigen Laderoboter Pliabot® EV. Wisson möchte das Potenzial von Pliabot® aufzeigen und mit Industriepartnern zusammenarbeiten, um neue Anwendungen zu erforschen. Weitere Informationen: https://www.wissonrobotics.com/en/ Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2c101fd-1fce-4526-a2ff- 7e9870ebafbf °