IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: De.mem veröffentlicht Details zum neuen Produkt für Membrantechnologie

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: De.mem veröffentlicht Details zum neuen Produkt für Membrantechnologie

Nach einem erfolgreichen Jahresablauf kann De.mem, das in Australien ansässige internationale Wassertechnologieunternehmen, nun den Abschluss eine neue und erweiterte Produktpalette bekannt geben. Im November startet das Unternehmen die Einführung seiner neuen Reihe kleiner, standardisierter Ultrafiltrations-Membransysteme. De.mem will sich damit neuen Wachstumsmärkte erschließen.

Der Markt für Haushaltswasserfiltrationssysteme wächst schneller als die gesamte Wasseraufbereitungsindustrie. Diesen entscheidenden Faktor wollen sich Firmenchef Andreas Kröll und sein Team zunutze machen. Im Blick haben sie vor allem die Region Asien-Pazifik, denn die macht den größten globalen Anteil am Gesamtmarkt für Haushaltswasserfilter aus. Deshalb wird De.mem genau hier mit dem neuen Produkt aktiv.

In vielen Ländern in der Region Asien-Pazifik findet man nur unzureichend gereinigtes Wasser, weshalb hier ein besonders hoher Bedarf an flexiblen Filtersystemen z.B. für private Haushalte besteht. Diese Nachfrage wird durch Trends wie etwa das starke Bevölkerungs-, aber auch Wirtschaftswachstum in der Region noch verstärkt.

Die Produkte sollen hauptsächlich über Vertriebspartnerschaften verkauft werden. Dieses Vertriebspartnerschaftsmodell bringt für De.mem Kostenvorteile. Über die Vertriebsbemühungen in Singapur hinaus befindet sich De.mem in ersten Gesprächen mit potenziellen Vertriebspartnern für Malaysia, Indonesien und Indien.

De.mem konnte mit dem neuen Produkt bereits erste Einnahmen in asiatischen Märkten erzielen. Das Produkt wurde etwa an das Unternehmen Wassertec, De.mems Vertriebspartner in Singapur, verkauft und zum Beispiel in einem großen Unterhaltungskomplex in Singapur installiert.

Das Unternehmen sieht damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Marktreife sei zudem ein Beweis für die Qualität der Technologie von De.mem, so Firmenchef Andreas Kröll.

Markt für private Haushalte im Visier

De.mem bietet seinen Kunden bereits seit vielen Jahren industrielle Lösungen zur Filtration. Nun will De.mem verstärkt Produkte für private Haushalte vermarkten. Die neu vorgestellte Produktreihe ist ein standardisiertes Membranfiltrationssystem, welches in Wohngebäuden, aber auch in kommunalen oder industriellen Wasseraufbereitungsanwendungen zum Einsatz kommen kann.

De.mem bewegt sich mit den neuen Produkten im Bereich der Ultrafiltration (UF), so dass auch kleinste Partikel wie Bakterien oder Viren gefiltert werden können und Schmutzwasser zum Trinkwasser erster Güte wird.

Zertifizierung als Verkaufsargument

Besonders wichtiges Merkmal der neuen Produkte ist, dass alle Komponenten vollständig von der NSF (National Sanitation Foundation, USA) zertifiziert sind. Diese Zertifizierung gilt nicht nur für den US-Markt, sondern auch in vielen anderen Ländern und kann daher als weltweites Gütesiegel gesehen werden.

Für die neuen Produkte kommt vor allem De.mems NSF-zertifizierte und einer mit Graphenoxid (GO) verbesserter Ultrafiltrationsmembran als Schlüsselkomponente zum Einsatz, die De.mems Forschungs- und Entwicklungsteam in Singapur entwickelt hat. Die Vorteile sind darüber hinaus, dass die Geräte robust und einfach bedienbar sind.

Schneller größere Mengen filtern

Die Reinigung des Schmutzwassers geht durch die eingesetzte Membrantechnologie deutlich schneller von statten als bei herkömmlichen Wasserfiltern. Die Kapazität der Systeme liegt bei bis zu 1.000 Liter Wasser pro Stunde. Je nach Anwendung liefert die neue Membran im Durchschnitt einen 20 Prozent höheren Wasserdurchfluss (d.h. Volumen des produzierten Reinwassers) im Vergleich zu herkömmlichen Standard-Polymer-Ultrafiltrationsmembranen. Das neue System bietet zudem eine hochqualitative Filterung von Verunreinigungen wie Bakterien, Viren und kleineren Feststoffen.

Auch von Vorteil ist die Platzersparnis durch ein kompaktes Design. Denn aufgrund der hohen Kapazität der Membran kann die Patronengröße deutlich kleiner gehalten werden. Damit eignet sich die GO-Technologie des Unternehmens gut für den Einsatz in häusliche oder auch mobil einsatzbare Wasseraufbereitungssysteme.

----------

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

