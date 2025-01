Der leichte Rückschlag des Dax wegen einer Mixtur aus Zoll-, Zins- und Inflationssorgen könnte sich zu Wochenbeginn mit zunächst leichten Verlusten fortsetzen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung mit 20.173 Punkten einen Auftakt, der mit 0,2 Prozent im Minus liegen würde.

Am vergangenen Mittwoch war der Dax mit 20.480 Punkten in Sichtweite seines Rekords von Mitte Dezember bei 20.522 Punkten vorgerückt. Wie die Experten der Landesbank Helaba schreiben, gab es in der zweiten Wochenhälfte dann aber keine größeren Impulse mehr, um dieses zu testen oder zu überwinden - weder fundamental noch technisch.

Der designierte US-Präsident Donald Trump verpasste zudem mit erneuten Drohgebärden in puncto hoher Einfuhrzölle für Waren aus anderen Ländern der guten Stimmung einen Dämpfer.

Ein starker US-Arbeitsmarktbericht und das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima vermiesten die Laune der Anleger am Freitag dann weiter, denn die Sorge vor womöglich vorerst ausbleibenden weiteren Zinssenkungen durch die Fed erhielt - wie auch durch die Zolldrohungen - neue Nahrung.

Nach Ansicht der Experten der Schweizer Großbank UBS verfestigt sich damit die Haltung führender Fed-Vertreter, dass die Aufgabe, die US-Inflation wieder auf das Zwei-Prozent-Ziel zu bringen, noch nicht abgeschlossen ist. Es gebe also keine Eile, die Zinsen weiter zu senken.

Wir gehen davon aus, dass die Fed im weiteren Jahresverlauf die Möglichkeit hat, ihre Geldpolitik um weitere 0,50 Prozentpunkte zu lockern.

Auch wenn die US-Wirtschaft voraussichtlich robust bleibe, rechnen die Experten mit einer Abschwächung des Wachstumstempos und einer Wiederannäherung an das Inflationsziel der Fed.

Verluste an der Wall Street

Die New Yorker Börsen haben am Freitag deutliche Verluste erlitten. Neben einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht schürte das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima, das gestiegene Inflationserwartungen der Verbraucher belegte, die Sorgen vor weiter hohen Zinsen.

Am Donnerstag hatte wegen des Trauertags zu Ehren des verstorbenen Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter kein Handel in New York stattgefunden.

Auch in Asien Verluste

Weiter hochkochende Inflationssorgen haben die Börsen Asiens am Montag belastet. Gründe sind ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht sowie das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima, die am Freitag vorgelegt worden waren. Überraschend gute Exportdaten aus China halfen in diesem Umfeld nicht, zumal diese auch von Vorzieheffekten geprägt gewesen sein dürften vor dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident. Dieser droht mit hohen Zöllen auf Waren aus China.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.190 - 1,05 Prozent Hang Seng 18.874 - 1,00 Prozent CSI 300 3.722 - 0,27 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 130,72 - 0,10 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,599 + 1,23 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,788 + 0,29 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0220 - 0,25 Prozent USD / JPY 157,42 - 0,25 Prozent EUR / JPY 160,87 - 0,50 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 78,05 USD + 1,48 USD WTI 81,21 USD + 1,44 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 50 (48,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 42 (46,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 60 (56) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EON AUF 17 (17,50) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT PVA TEPLA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 19 (12) EUR

- JEFFERIES HEBT SMA SOLAR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 20 (14) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADESSO AUF 85 (75) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR COMPUGROUP AUF 22 (16) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 30 (23) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 58 (45) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT FLATEXDEGIRO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 17 EUR

- JEFFERIES SENKT SGL CARBON AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 4,40 (9,50) EUR

- JEFFERIES SENKT VERBIO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 11 (22) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ATOSS SOFTWARE AUF 108 (112) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR CANCOM AUF 26 (28) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 29 (34) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 90 (95) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 41,60 (40,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT CONSTELLATION BRANDS AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 203 USD

- EVERCORE ISI HEBT CATERPILLAR AUF 'IN-LINE' - ZIEL 365 USD

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 14 (12,30) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 15558 (15955) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT INFICON HOLDING AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1350 (1200) CHF

- JEFFERIES HEBT NEL AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 3 NOK

- JEFFERIES NIMMT THULE GROUP MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 340 SEK

- JEFFERIES SENKT HUSQVARNA AB AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 65 (90) SEK

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DOCMORRIS AUF 39 (65) CHF - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KONTRON AUF 27 (29) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT NUTRIEN AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 50 (40) USD

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 59 (57) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY STARTET ERSTE GROUP MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 72 EUR

- TD COWEN HEBT RICHEMONT AUF 'BUY' - ZIEL 163 CHF

- TD COWEN SENKT STMICRO AUF 'HOLD' - ZIEL 24,50 EUR

Termine Unternehmen

ITA: Brunelli Cucinelli, Q4-Umsatz

Termine Konjunktur

CHN: Handelsbilanz 12/24 und Jahr 2024

09:00 CZS: Verbraucherpreise 12/24

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 12/24

11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/24

14:00 POL: Leistungsbilanz 11/24

14:00 POL: Handelsbilanz 11/24

Redaktion onvista/dpa-AFX