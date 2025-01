GNW-News: Bitget führt als erste CEX PoS-Staking von Bittensors TAO ein

^VICTORIA, Seychellen, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, wird als erste große zentralisierte Börse (CEX) das Staking für das native Token von Bittensor, $TAO, anbieten, sodass Teilnehmer die Möglichkeit haben, Belohnungen direkt auf ihrer Plattform zu erhalten. Dieses risikoarme Finanzinstrument ermöglicht es Teilnehmern, Belohnungen für die Bereitstellung von Krypto-Assets durch Staking zur Validierung von Blockchain-Transaktionen zu erhalten, wodurch Intermediäre ausgeschlossen werden und die dezentrale finanzielle Beteiligung verbessert wird. Die neue Funktion vereinfacht bestehende Staking-Prozesse, indem sie es Teilnehmern ermöglicht, ihre PoS-Assets direkt in Blockchain-Netzwerken zu staken. Da keine spezieller Hardware oder komplizierte Konfigurationen erforderlich sind, eignet sich diese Option sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger. Anleger können nun ihre Vermögenswerte bereitstellen und erhalten dafür Belohnungen in denselben Token. Auf diese Weise können sie von einem risikoarmen Vermögensaufbau profitieren. Über einen Proof-of-Stake(PoS)-Konsensmechanismus ermöglicht $TAO-Staking den Token-Inhabern, sich an der Validierung des Netzwerks zu beteiligen, um das Bittensor-Netzwerk zu schützen und Belohnungen zu erhalten. Da bereitgestellte Vermögenswerte sofort in PoS-Netzwerke integriert werden, ermöglicht das $TAO- Staking-Feature von Bitget den Token-Inhabern, Gewinne zu erzielen, ohne einen eigenen Validierungsknoten für Token-Inhaber betreiben zu müssen. Durch die Integration ergeben sich mehrere Vorteile, wie z. B. Gewinntransparenz in Echtzeit, stabile Erträge und erhöhte Sicherheit. Durch die Sperrung von Vermögenswerten während der Staking-Periode minimiert Bitget Risiken wie den Verlust oder Diebstahl von privaten Schlüsseln und stellt somit eine der sichersten Optionen für den Aufbau von Vermögenswerten dar. Da KI voraussichtlich weiter an Bedeutung gewinnen wird, können Staker mit dem $TAO-Staking einen beeindruckenden effektiven Jahreszins von 15 % erzielen und damit die Renditen anderer Blockchain-basierter Node-Staking-Optionen übertreffen. Das $TAO-Staking bietet Nutzern die Möglichkeit, sich sowohl in der Krypto- als auch in der KI-Branche zu engagieren. Dies unterstreicht Bitgets wachsendes Engagement, den Teilnehmern Werkzeuge und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um das dezentralisierte Finanzökosystem (DeFi) mitzugestalten. Aufgrund seiner zahlreichen Vorteile ist Bitget die ideale Wahl für alle, die ein konservatives und dennoch effektives Vermögenswachstum erreichen wollen. Anleger können über einen längeren Zeitraum stabile Renditen mit Wiederanlageoptionen erzielen, die das Vermögenswachstum ohne zusätzliches Risiko steigern. Die Plattform vereinfacht das Staking und die Auszahlung und kommt damit allen Nutzergruppen entgegen. Da die Plattform kostenlos ist und die Renditen an die Performance der zugrunde liegenden Blockchain gekoppelt sind, bietet Bitget eine zuverlässige, marktorientierte Lösung für den Aufbau von Kryptowährungsportfolios. Bitget-Nutzer können nun das $TAO-Staking jetzt über ihre Konten nutzen. Klicken Sie hier (https://www.bitget.com/price/bittensor/staking), um mit dem Staking zu beginnen und Belohnungen zu erhalten. Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/)und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en)

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann.