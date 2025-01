IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot gibt Abschluss einer 69 Mio. C$ schweren Beteiligungs-, Abnahme- und Strategiepartnerschaft mit Volkswagen und PowerCo bekannt

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot gibt Abschluss einer 69 Mio. C$ schweren Beteiligungs-, Abnahme- und Strategiepartnerschaft mit Volkswagen und PowerCo bekannt

Vancouver, British Columbia - 21. Januar 2025 / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET | ASX: PMT | OTCQX: PMETF | FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung mit der Volkswagen Group (Volkswagen oder VW) abgeschlossen und damit einen Erlös in Höhe von 69 Mio. Basierend auf einem USD/CAD-Wechselkurs von 1,4310 mit Stand vom 20. Januar 2025.

C$ bzw. 48 Mio. US$ (die strategische Investition) eingenommen hat.

Nach Abschluss der strategischen Investition hält Volkswagen nun rund 9,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Patriot auf unverwässerter Basis.

Der Erlös aus der strategischen Investition wird für die Exploration, Erschließung und den Abschluss einer Machbarkeitsstudie für das Lithiumprojekt Shaakichiuwaanaan des Unternehmens in Quebec (Kanada) sowie für allgemeine Zwecke und als Working Capital verwendet.

Ken Brinsden, CEO und Managing Director von Patriot, sagte: Wir freuen uns und sind stolz, VW als strategischen Aktionär begrüßen zu dürfen. Die Investition des Konzerns in Patriot stellt für das Unternehmen einen bedeutenden Schritt nach vorn dar und gleichzeitig zur Realisierung eines der wichtigsten Lithium-Rohstoffprojekte weltweit beiträgt.

Als hochgradige und großflächige Ressource in Nordamerika ist Shaakichiuwaanaan gut positioniert, um dazu beizutragen, die bis zum Ende dieses Jahrzehnts und darüber hinaus prognostizierte beträchtliche Nachfragesteigerung nach Lithium zu decken und dabei wichtige westliche Lieferketten zu erweitern.

Wir freuen uns darauf, eng mit PowerCo SE und VW zusammenzuarbeiten, um ihre bedeutende Investition in den nordamerikanischen Märkten zu unterstützen, fügte er hinzu.

Wie bereits in der Ankündigung des Unternehmens vom 18. Dezember 2024 in Bezug auf die strategische Investition dargelegt, haben die Parteien Folgendes vereinbart:

- Verbindliche Abnahmevereinbarung (Abnahme) zwischen Patriot und dem vertikal integrierten Batteriehersteller PowerCo SE (PowerCo), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Volkswagen, die eine Lieferung von 100.000 Tonnen Spodumenkonzentrat (Zielwert 5,5%iges SC) pro Jahr über einen Zeitraum von 10 Jahren vorsieht;

- Vereinbarung über Anlegerrechte (Investor Rights Agreement, Vereinbarung über Anlegerrechte), wonach Volkswagen bestimmte Rechte erhält, darunter das Recht, sich an künftigen Kapitalerhöhungen des Unternehmens zu beteiligen und eine Stimmrechtsunterstützungsvereinbarung zugunsten des Managements zu treffen, jeweils vorbehaltlich bestimmter üblicher Bedingungen; Für ASX-Zwecke verleiht eine solche Stimmrechtsvereinbarung dem Unternehmen ein relevantes Interesse an denjenigen Stammaktien, deren Stimmrechte von Zeit zu Zeit der Stimmrechtsvereinbarung unterliegen. Das Unternehmen hält daher eine wesentliche Beteiligung (substantial holding gemäß der Begriffsdefinitionen im australischen Corporations Act) an sich selbst, die der Beteiligung von Volkswagen entspricht.

und

- Unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, die MoU) zur Gründung einer dauerhaften strategischen Beziehung zwischen PowerCo und Patriot, die der Sondierung und gemeinsamen Erarbeitung gemeinsamer strategischer Zielsetzungen dient; dazu zählen auch Möglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Erschließung des Projekts Shaakichiuwaanaan, bei denen es vorrangig um die Schaffung einer kostengünstigen, nachhaltigen und ESG-konformen Batterie-Lieferkette geht, die von staatlichen Zuwendungen und Anreizsystemen profitieren wird, sowie um die mögliche Planung und Errichtung einer chemischen Umwandlungsanlage.

Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen und Einzelheiten der strategischen Investition, einschließlich der Abnahme, der Vereinbarung über Anlegerrechte und der Absichtserklärung, finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Dezember 2024.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 in der Kategorie vermutet) für Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) ausgewiesen, Stichtag ist der 21. August 2024 (bis zu Bohrloch CV24-526), wie im NI 43-101-konformen technischen Berichts des Unternehmens mit dem Titel NI 43-101 Technical Report Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project ausgewiesen, der von Todd McCracken, P.Geo., Hugo Latulippe, P.Eng., Shane Ghouralal, P.Eng., Luciano Piciacchia, P.Eng., Ph.D., Ryan Cunningham, M.Eng, P.Eng., und Nathalie Fortin, P.Eng., M.Env., erstellt wurde und auf SEDAR+ verfügbar ist. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan mehrere andere Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch durch Bohrungen erprobt werden müssen, sowie bedeutende Gebiete mit vielversprechenden Trends, die noch bewertet werden müssen.

Über PowerCo SE und Volkswagen AG

Die Muttergesellschaft von PowerCo, die Volkswagen AG, auch bekannt als Volkswagen Group, produziert und verkauft ihre Fahrzeuge in Deutschland und anderen europäischen Ländern, in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum sowie international. Das Unternehmen ist in vier Marktsegmenten tätig: Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Power Engineering und Finanzdienstleistungen. Vom Batteriemanagement über die Batteriezellenproduktion bis hin zum Recycling - die Volkswagen Group entwickelt sich zum profitablen Experten entlang des gesamten Lebenszyklus der Schlüsselkomponente Batterie. Vor diesem Hintergrund wird die Batteriezellentechnologie immer mehr zu einer Kernkompetenz des Unternehmens. PowerCo SE, die Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, wurde 2022 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung von Batteriezellen.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors des Unternehmens freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, die Finanzlage, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie planen, erwarten, schätzen, vorhersehen, glauben, können, könnten, würden, erreichen, erkunden, entwickeln, etablieren oder werden gekennzeichnet. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die erwartete Verwendung der Erlöse aus der strategischen Investition, , die Erwartung, dass das Unternehmen eine Machbarkeitsstudie für das Projekt Shaakichiuwaanaan abschließen wird, das prognostizierte Wachstum der Nachfrage nach Lithium bis zum Ende des Jahrzehnts und darüber hinaus sowie die Möglichkeit, dass Volkswagen und PowerCo bei bestimmten, in der Absichtserklärung genannten gemeinsamen strategischen Zielen zusammenarbeiten.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren, zählen die erforderliche Gesamtfinanzierung und der Zeitplan für den Abschluss der Machbarkeitsstudie für das Projekt Shaakichiuwaanaan, die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt FID zu erreichen, die wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts Shaakichiuwaanaan, die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung des Projekts Shaakichiuwaanaan zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen zu finanzieren, der Erhalt aller für den Bau und den operativen Betrieb des Projekts Shaakichiuwaanaan erforderlichen Genehmigungen und die Fähigkeit des Unternehmens, im Projekt Shaakichiuwaanaan Lithium zu produzieren, um seine Verpflichtungen im Rahmen der Abnahmevereinbarung zu erfüllen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle vom Unternehmen berücksichtigten Faktoren und Annahmen enthält.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen der Abnahmevereinbarung zu erfüllen, die in der Abnahmevereinbarung festgelegten kommerziellen Bedingungen angesichts des frühen Stadiums des Projekts Shaakichiuwaanaan, die Entwicklung des Projekts Shaakichiuwaanaan, die Wechselkurse und die Fähigkeit des Unternehmens, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dem Unternehmen nicht bekannt sind und die dazu führen könnten, dass Ereignisse oder Ergebnisse von den Erwartungen des Managements abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den hier genannten zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen, auf die hier Bezug genommen wird, dienen dem Zweck, den Anlegern das Verständnis für die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu erleichtern, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung durch Verweis auf diese Warnhinweise.

Erklärung der sachkundigen Person (ASX Listing Rule 5.23)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung keine von der sachkundigen Person überprüften neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung geändert wurden.

Das Produktionsziel, auf das in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule 5.16 am 21. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Mitteilung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel aus der ursprünglichen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

