Europas Anleger haken KI-Schock ab - Dax auf Rekordhoch

Frankfurt (Reuters) - Eine Erholung im Technologiesektor hat die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch aufgehellt.

Die Dax-Anleger hakten die Kursverluste zum Wochenstart ab und nahmen die Rekordjagd wieder auf: Der deutsche Leitindex stieg zwischenzeitlich auf ein Allzeithoch von 21.581,41 Punkten und lag damit 0,7 Prozent im Plus. Der EuroStoxx50 stand gegen Mittag 0,8 Prozent höher bei 5237 Punkten. Für Erleichterung sorgte ein Auftragsboom beim niederländischen Halbleiterhersteller ASML, der die Nerven der Investoren nach dem Tech-Ausverkauf beruhigte.

Die Erfolge des KI-Assistenten des chinesischen Startups DeepSeek, der etwa mit ChatGPT konkurriert, hatten zum Wochenstart weltweit die hohen Bewertungen von KI-Aktien in Frage gestellt. Zur Wochenmitte standen deswegen die Quartalszahlen der US-Techkonzerne Microsoft und Meta, die nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht werden, besonders im Fokus der Anleger. Die Bilanzen führender Unternehmen dürften entscheidend für die weitere Marktstimmung sein, sagte Marc Decker, Co-Aktienchef bei Quintet, der Muttergesellschaft von Merck Finck. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir nach dem ersten Schock eine kleine Erholungsrallye sehen werden."

NOTENBANKEN IM FOKUS

In Atem hielten die Anleger auch die bevorstehenden Zinsentscheidungen in den USA und Europa, da die Aussicht auf sinkende Zinsen die jüngste Aktienrally maßgeblich befeuert. Bei der Fed rechnen Börsianer am Abend allerdings damit, dass die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell nach der jüngsten Zinssenkung vom Dezember eine Pause einlegen und die Zinsspanne im Korridor von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Damit dürfte die unabhängige Notenbank auf Konfrontationskurs mit Präsident Donald Trump geraten, der auf weitere Zinssenkungen dringt. Der Dollar präsentierte sich im Vorfeld der Entscheidung fester: Der Dollar-Index, der die Devise im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen misst, lag 0,1 Prozent höher bei 108 Punkten. Der Goldpreis stagnierte bei 2762 Dollar je Feinunze.

Bei der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag rechnen Börsianer damit, dass der richtungsweisende Einlagensatz um einen viertel Prozentpunkt auf 2,75 Prozent gesenkt wird. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank um rund zwei Basispunkte auf 2,54 Prozent. Die Nachfrage von Unternehmen der Euro-Zone nach frischen Darlehen war angesichts sinkender Zinskosten im Dezember so stark an wie seit anderthalb Jahren nicht mehr gestiegen.

ASML MIT KURSSPRUNG - LUXUSWERTE IM ABSEITS

Der europäische Technologie-Index legte mit bis zu 4,6 Prozent am stärksten unter den Aktiensektoren zu. Bei ASML bestellten Halbleiter-Hersteller im abgelaufenen Quartal Maschinen im Volumen von gut sieben Milliarden Dollar, wobei Analysten nur mit knapp vier Milliarden Dollar gerechnet hatten. Die Titel hoben in der Spitze um mehr als elf Prozent ab. ASM International, BE Semiconductor und Infineon verzeichneten Kursgewinne zwischen zwei und sieben Prozent.

Ein mageres Umsatzwachstum des französischen Branchenschwergewichts LVMH trübte die Stimmung bei europäischen Luxuswerten. Die Aktien des Eigentümers von Louis-Vuitton-Handtaschen und Bulgari-Schmuck verloren mehr als fünf Prozent. Papiere des Gucci-Eigentümers Kering sackten um 7,6 Prozent ab, die des Birkin-Taschen-Herstellers Hermes um ein Prozent und Titel von Hugo Boss um 1,2 Prozent.

An der Amsterdamer Börse ging es für Aktien von Akzo Nobel mehr als fünf Prozent abwärts. Der Hersteller von Dulux-Farben sieht für 2025 keinen deutlichen Marktaufschwung und kann seinen Gewinn wohl nicht so stark wie von Analysten erhofft ausbauen.

Größte Dax-Verlierer waren die Papiere von Continental, die Analysten verwiesen darauf, dass der Reifenhersteller im Geschäftsjahr 2024 im Automobilgeschäft wohl nur das untere Ende der Umsatz-Prognosespanne erreichen dürfte.

