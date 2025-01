IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Infrastruktur-Aktie De.mem: Wasser-Risikomanagement in Zeiten des Klimawandels

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Infrastruktur-Aktie De.mem: Wasser-Risikomanagement in Zeiten des Klimawandels

Wasser ist unser wertvollstes Gut und eine bedrohliche Naturgewalt zugleich. Aufgrund des Klimawandels ist es essenziell, Strategien und Produkte zu entwickeln, die zum einen die Versorgung mit sauberem Wasser garantieren und zum anderen den natürlichen Wasserkreislauf unterstützen. Hier kommt der Hidden Champion De.mem ins Spiel.

Klimawandel führt zu Wetterextremen

In allen Teilen der Welt zeigte sich 2024 das zerstörerische Ausmaß der Klimakrise: Im Frühjahr gab es in Afghanistan und Brasilien desaströse Überschwemmungen. Zur selben Zeit sorgte eine Rekordhitze in Indien mit fast 50 Grad für viele Todesopfer. Auch Europa blieb nicht verschont. So wurde Spanien im November von einer katastrophalen Jahrhundertflut heimgesucht. Naturkatastrophen wie Überflutungen oder Dürreperioden dürften in den kommenden Jahren aufgrund des Klimawandels weiter zunehmen. Dazu kommt, dass die Landwirtschaft, Industrie und die wachsende Weltbevölkerung zur Übernutzung der Ressource Wasser beitragen.

Abwasser besser zu managen und in einen nachhaltigen Kreislauf zu führen, hat deshalb heute auch aus Sicht der Vereinten Nationen Priorität¹. Denn weltweit gelangen mehr als 80 Prozent aller Abwässer ungeklärt in die Umwelt. Diese sind für Methan- und Lachgasemissionen mitverantwortlich, die dem Klima schaden und den Trinkwassermangel verstärken.

So trägt De.mem zum Risikomanagement bei

Deshalb entwickelt De.mem (WKN: A2DNYE; ISIN: AU000000DEM4), ein internationaler Anbieter für die dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung, innovative Lösungen, die sich sowohl an Regierungsorganisationen als auch an die Industrie und Privatkunden richten².

Zum Beispiel in Form von nachhaltigen Grundwassermanagement-Lösungen. In Dürrezeiten wird die Bedeutung von Grundwasserressourcen besonders deutlich. De.mems Membrantechnologien, wie Umkehrosmose und Ultrafiltration, ermöglichen die effiziente Nutzung und Aufbereitung von Grundwasser, um Engpässe auszugleichen.

Auch dezentrale Wasseraufbereitungssysteme liefern einen wichtigen Beitrag zum Risikomanagement: De.mems modulare Systeme können lokal eingesetzt und schnell an veränderte Bedingungen angepasst werden. Auf diese Weise bieten sie eine flexible Alternative zu zentralisierten Systemen, die oft anfälliger für extreme Wetterereignisse sind.

Im Bereich industrielle Anlagen betreibt De.mem ebenfalls Anlagen, durch die Abwasser recycelt werden kann. Darunter das Selwyn Snow Resort in Australien und mehrere BOOs (Build-Own-Operate) in Singapur. Für das Selwyn Snow Resort wurde ein System entwickelt, das Abwasser effizient aufbereitet und so Wasser für verschiedene Anwendungen wieder nutzbar macht. Dieses Projekt unterstreicht das Engagement von De.mem für die nachhaltige Wassernutzung, insbesondere in sensiblen Umweltregionen. In Singapur betreibt De.mem eigene Abwasserbehandlungsanlagen (BOOs). Obwohl das behandelte Wasser aktuell ins kommunale System eingeleitet wird, ist die Qualität so hoch, dass es auch für industrielle Prozesse oder andere Anwendungen wiederverwendet werden könnte.

Der Schutz von Wasserressourcen und die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kritischer Infrastrukturen genießen in Zeiten des Klimawandels höchste Priorität. Durch die Integration moderner Technologien, flexibler Systeme und nachhaltiger Konzepte wie der Kreislaufwirtschaft leistet De.mem einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen auf globaler Ebene.

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: Nebenwerte oder De.mem. Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.