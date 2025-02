PayPal - Quartalszahlen plus Schiebezone

Nach einer langen Dürreperiode hat die PayPal-Aktie im vergangenen Jahr die Kurve bekommen. So kann sich das Kursplus von knapp 40 % im vergangenen Jahr durchaus sehen lassen. Charttechnisch sehr viel wichtiger ist aber die Tatsache, dass die konstruktive Kursentwicklung zum Abschluss einer langfristigen Bodenbildung geführt hat. Die anstehenden Quartalszahlen nutzen wir nun für ein Update. Die Kursentwicklung seit Mitte November bildet eine klassische Schiebezone zwischen 93/94 USD auf der Ober- und 82 USD auf der Unterseite. Der obere Taktgeber harmoniert dabei bestens mit dem Hoch vom November 2022 (92,62 USD). Vor diesem Hintergrund definieren wir einen Anstieg über diese Hürden als entscheidenden Katalysator. Aus der Höhe der angeführten Tradingrange ergibt sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 12 USD und würde damit ausreichen, um wieder in dreistelliges Kursterritorium vorzustoßen. Das untere Ende der o. g. Schiebezone – definiert durch das bisherige Jahrestief bei 81,79 USD – ist dagegen als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert. Schließlich würde die diskutierte Tradingrange bei einem Unterschreiten dieses Levels in eine Topbildung umschlagen.

PayPal (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

