Deutsche Börse will im laufenden Jahr für 500 Millionen Euro Aktien zurückkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse will im laufenden Jahr für eine halbe Milliarde Euro eigene Aktien kaufen. Dies habe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, teilte der Dax -Konzern am Dienstagabend in Frankfurt mit. Angesichts des "deutlichen Liquiditätsüberschusses" ergänze der erneute Rückkauf die vorgesehene Dividendenausschüttung, hieß es weiter. Die gekauften Aktien sollen später eingezogen werden./jha/he