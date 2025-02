NRW: Nahverkehr entfällt, Kitas dicht - wo wird heute gestreikt?

DÜSSELDORF/ESSEN (dpa-AFX) - Die Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen gehen weiter: Die Essener Ruhrbahn steht bereits still, folgen sollen das Ordnungsamt und die Verkehrsüberwachung der Stadt, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt. In Düsseldorf sollen viele städtische Kitas geschlossen bleiben, zudem die Stadtverwaltung, die Bädergesellschaft, Jobcenter und Agentur für Arbeit sowie Stadt- und Kreissparkasse.

Auch in Remscheid legen städtische Kitas, Verkehrsbetrieb, Stadtverwaltung, und EWR die Arbeit nieder, auch das Freizeitbad H2O bleibt geschlossen. In Hagen gibt es Warnstreiks bei der Straßenbahn, der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, der Stadtverwaltung, dem Jobcenter und der Sparkasse. In Recklinghausen sollen Stadtverwaltung, Agentur für Arbeit, Kreisverwaltung und Sparkasse die Arbeit niederlegen.

Am Donnerstag sollen dann weitere Warnstreiks folgen, beispielsweise in Köln, Dortmund, Aachen, Herne, Mülheim und Gelsenkirchen. Erneut werden auch Nahverkehr und Kitas betroffen sein.

Verdi macht Druck vor zweiter Tarifverhandlungsrunde

Mit den Warnstreiks nach einer ersten Verhandlungsrunde will Verdi nach eigenen Angaben "ein Zeichen für eine bessere Bezahlung und einen attraktiveren öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen" setzen.

Die zweite Runde der Tarifverhandlungen findet am 17. und 18. Februar 2025 in Potsdam statt. Die dritte Runde ist vom 14. bis 16. März 2025 ebenfalls in Potsdam angesetzt./ram/DP/zb