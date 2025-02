Börse am Morgen 14.02.2025

Nach der gestrigen kräftigen Rallybewegung von über 400 Punkten auf ein neues Rekordhoch um 22.600 Punkte geht es am Morgen etwas ruhiger zu, der Dax liegt eine Stunde nach Handelsbeginn überschaubare 30 Punkte hinten.

Beschleunigt wurde die Rekordjagd des Dax zuletzt durch die Hoffnung auf Ukraine-Verhandlungen nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin. Der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wies nun darauf hin, wie heiß gelaufen die Dax-Rally aus markttechnischer Sicht inzwischen sei.

Nach Auffassung des Kapitalmarktexperten Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets sind die Anleger hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg und der Sorge bezüglich einer Eskalation der angespannten Beziehungen zwischen Trump und der Europäischen Union, und zwar nicht nur in der Handelspolitik. Hier bestehe einiges Potenzial für Turbulenzen auch am Aktienmarkt, der sich angesichts dessen einmal mehr erstaunlich gelassen präsentiere.

Kontron nach Kaufempfehlung gefragt

Mit einem Zugewinn von über fünf Prozent sind die Titel von Kontron mit Abstand stärkster Wert im SDAX nachdem Oddo BHF die Aktie am Morgen mit einem "Outperform"-Rating mit Kursziel 25 Euro erstmals aufgenommen hatte. Die Oddo-Experten lobten Kontron als "attraktiv bewerteten IoT-Player". Das Internet of Things (IoT) bezeichnet die Verknüpfung zwischen physischen und virtuellen Elementen in der globalen Infrastruktur.

Kontron bietet Hardware, Software und Dienstleistungen für diesen strukturellen Wachstumstrend. Oddo hat ein Kursziel von 25 Euro angesetzt und signalisiert damit neue Rekorde. Der Wert stieg daraufhin recht deutlich über die Marke von 20 Euro, diese hatte in den vergangenen Wochen regelmäßig als Widerstand fugiert.

Im Dax waren erneut die Titel der Rüstungsfirma Rheinmetall gefragt, diese lagen mit einem Plus von über vier Prozent an der Dax-Spitze.

Fresenius Medical Care zierten mit einem Abschlag von gut fünf Prozent das Tabellenende im Dax. Die Papiere litten unter schlechten Nachrichten rund um den US-Konkurrenten Davita. Der Experte David Adlington von der US-Bank JPMorgan bewertete den Ausblick der Amerikaner als etwas mau. Die Mitte der Gewinn-Zielspanne bedeute für den Ergebniskonsens einen Korrekturbedarf von etwa fünf Prozent. Zudem wurde bekannt, dass die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway des bekannten Investors Warren Buffett den Davita-Anteil reduziert hat. (mit Material von dpa-AFX)