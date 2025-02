Großhandelpreise mit größtem Anstieg seit knapp zwei Jahren

Berlin (Reuters) - Die deutschen Großhändler haben ihre Preise im Januar so deutlich erhöht wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr.

Sie stiegen um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Ein größeres Plus gab es zuletzt im April 2023. Im Dezember hatte es noch ein Mini-Plus von 0,1 Prozent gegeben, das war der erste Anstieg seit mehr als anderthalb Jahren. Von Dezember auf Januar zogen die Großhandelspreise ebenfalls um 0,9 Prozent an.

Der Großhandel gilt als wichtiges Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Preisveränderungen kommen meist verzögert und zumindest teilweise auch bei den Verbrauchern an. Die Inflation gab zuletzt wieder an: Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Januar für Verbraucher nur noch um durchschnittlich 2,3 Prozent, nach 2,6 Prozent im Dezember.

Besonders stark verteuert haben sich zu Jahresbeginn Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze: Hierfür mussten 34,4 Prozent mehr bezahlt werden als im Januar 2024. Erheblich teurer als ein Jahr zuvor, ebenso Zucker, Süßwaren und Backwaren (+11,0 Prozent) sowie Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (+7,0 Prozent).

Gefallen sind dagegen die Preise im Großhandel mit Eisen, Stahl und Halbzeug daraus (-6,3 Prozent) sowie mit Datenverarbeitungs- und peripheren Geräten (-6,2 Prozent). Bei chemischen Erzeugnissen gab es ein Minus von 2,6 Prozent.

Der Branchenverband BGA prognostiziert für dieses Jahr eine Stagnation beim inflationsbereinigten Umsatz. Zwei Drittel der Großhändler hätten im vergangenen halben Jahr sinkende Umsätze verzeichnet, für 2025 rechneten 40 Prozent mit einem weiteren Umsatzrückgang. "Schlechtere Zahlen habe ich bisher nie gesehen", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura kürzlich zu der Umfrage unter Mitgliedsunternehmen.

