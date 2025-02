ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Heidelberg Materials auf 'Positive Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die auf der "Analyst Focus"-Liste für besonders aussichtsreiche Werte stehende Aktie von Heidelberg Materials mit "Overweight" bekräftigt und ihr nun auch den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Denn abgesehen vom erwarteten Potenzial für Gewinnsteigerungen des Baustoffherstellers im laufenden Jahr rechnet Analystin Elodie Rall in der Zukunft mit weiteren Kurstreibern. So werde Heidelberg Materials auf dem Kapitalmarkttag im Mai seinen CO2-frei hergestellten Zement präsentieren, hob sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervor. Zudem verschob sie den Bewertungszeitraum für die Aktie um ein Jahr weiter in die Zukunft und hob das überarbeitete Kursziel von 151 auf 164 Euro an./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

