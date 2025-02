EQS-News: YOC AG: Geschäftsjahr 2024 mit Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR auf Basis vorläufiger Zahlen – weiteres Wachstum und operative Skaleneffekte in 2025

EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

YOC AG: Geschäftsjahr 2024 mit Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR auf Basis vorläufiger Zahlen – weiteres Wachstum und operative Skaleneffekte in 2025



26.02.2025 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





YOC AG: Geschäftsjahr 2024 mit Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR auf Basis vorläufiger Zahlen – weiteres Wachstum und operative Skaleneffekte in 2025

Technologieplattform VIS.X® als Treiber der Unternehmensentwicklung

Steigerung der Umsatzerlöse auf 35,0 Mio. EUR (2023: 30,6 Mio. EUR)

EBITDA in Höhe von 5,2 Mio. EUR (2023: 4,4 Mio. EUR)

Konzernperiodenergebnis in Höhe von 3,7 Mio. EUR (2023: 2,9 Mio. EUR)

Weiteres dynamisches Wachstum sowie Steigerung der Profitabilität erwartet

Berlin, 26. Februar 2025 - Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE 0005932735) steigerte im Geschäftsjahr 2024 die Umsatzerlöse auf Konzernebene nach vorläufigen IFRS-Zahlen gegenüber dem Vorjahr um rund 14% auf voraussichtlich ca. 35,0 Mio. EUR (2023: 30,6 Mio. EUR). Somit zeigt sich das Geschäftsmodell weiterhin resilient gegenüber der allgemeinen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* verbesserte sich auf voraussichtlich ca. 5,2 Mio. EUR (2023: 4,4 Mio. EUR). Gegenläufig wirkten sich Anlaufkosten in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR im Zuge der Expansion in den schwedischen Markt auf die Profitabilität im zurückliegenden Geschäftsjahr 2024 aus.

Das Konzernperiodenergebnis beläuft sich im Geschäftsjahr 2024 auf voraussichtlich ca. 3,7 Mio. EUR (2023: 2,9 Mio. EUR). Somit konnte das Ergebnis je Aktie von 0,83 EUR um 29% auf voraussichtlich ca. 1,07 EUR gesteigert werden.

Parallel dazu verbesserte sich die Eigenkapitalquote des YOC-Konzerns nach IFRS auf voraussichtlich rund 35% (2023: 24%).

Sebastian Bauermann, CFO der YOC AG: Die Investitionen in unsere VIS.X® Plattform machen sich immer mehr in der Skalierung unseres Geschäftsmodells bemerkbar. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 konnten wir so sämtliche plattformbezogenen Erfolgskennzahlen weiter steigern. Nach einem bislang gelungenen Start in das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir eine anhaltend starke Wachstumsdynamik.“

*EBITDA entspricht der Definition im Bericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2023 (abrufbar unter: https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/)

Alle Zahlen sind vorläufig und noch ungeprüft. Die YOC AG veröffentlicht die geprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024 planmäßig am 28. April 2025.

ÜBER YOC

YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X®ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X®und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für ihre Marke und Produkte in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

KONTAKT

YOC AG

Investor Relations

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Tel.: +49-30-726162-0

ir@yoc.com

www.yoc.com

26.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: ir@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2092061

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2092061 26.02.2025 CET/CEST