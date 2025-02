EQS-News: Konzern-Umsatz 2024 leicht unterhalb, Konzern-EBIT innerhalb der zuletzt bekannt gegebenen Prognosekorridore

EQS-News: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Konzern-Umsatz 2024 leicht unterhalb, Konzern-EBIT innerhalb der zuletzt bekannt gegebenen Prognosekorridore



28.02.2025 / 10:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Prognose 2025: Moderates Wachstum bei Konzernumsatz und Konzern-EBIT erwartet

Hauptversammlung 2025: Dividende unverändert gegenüber Vorjahr

Im Geschäftsjahr 2024 wurde nach vorläufigen Zahlen ein Konzernumsatz von 156,0 Mio. EUR (Vorjahr 160,5 Mio. EUR) erzielt. Dieser liegt leicht unterhalb des zuletzt bekannt gegebenen Prognosekorridors von 158,0 bis 168,0 Mio. EUR; der Rückgang gegenüber Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Geschäftseinheiten Collaboration @ Work (COWO) mit der Hauptmarke „Legamaster“ und Creative & Home (CREHO) zurückzuführen. Ein leichtes Wachstum konnten wir in der Geschäftseinheit Office & Industry Supplies (OFIS) verzeichnen.

Das Konzern-EBIT (operatives Konzernergebnis nach IFRS) beträgt – vorbehaltlich des abschließenden Ergebnisses der Konzernabschlussprüfung – 2,6 Mio. EUR (Vorjahr: -1,3 Mio. EUR). Dabei wird das Ergebnis des edding TATTOO Geschäfts (Business Unit Lifestyle) von -1,5 Mio. EUR (Vorjahr: -1,2 Mio. EUR) gemäß IFRS 5 aufgrund der Schließungsentscheidung unterhalb des EBIT in der Zeile “aufgegebene Geschäftsbereiche” gesondert ausgewiesen. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Das negative EBIT aus dem Vorjahr ist auf den Verkauf der edding Argentina S.A. und den damit verbundenen negativen Entkonsolidierungseffekten zurückzuführen; ohne diesen Effekt steht dem EBIT 2024 ein vergleichbarer Vorjahreswert von 4,3 Mio. EUR gegenüber. Den erwarteten Ergebnisrückgang hatten wir bereits mit unserer Ad-hoc-Mitteilung vom 31. Juli 2024 bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang hatten wir unseren Prognosekorridor für das Konzern-EBIT auf 0,0 bis 3,0 Mio. EUR abgesenkt.

Das Ergebnis liegt somit im oberen Bereich des Prognosekorridors.

Obwohl die Ergebnisse für 2024 nun deutlich unter den Erwartungen vom Anfang des Jahres liegen, hält edding die mittelfristigen finanziellen BSC-Ziele für 2026 bei einer stabilen Performance der größten Business Units und positiven zukünftigen Effekten strategischer Entscheidungen immer noch für erreichbar.

Der Jahresüberschuss im Einzelabschluss der edding AG nach deutschem Handelsrecht beträgt 0,9 Mio. EUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von -3,4 Mio. EUR) und liegt leicht über der letzten Prognose von -1,5 bis 0,5 Mio. EUR. Das negative Vorjahresergebnis ist insbesondere auf ein deutlich geringeres Beteiligungsergebnis zurückzuführen.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,51 EUR je Vorzugsstückaktie und 0,50 EUR je Stammstückaktie vorschlagen.

Für das Geschäftsjahr 2025 planen wir wiederum mit positiven Ergebnissen sowie einem moderaten Anstieg der Umsatzerlöse auf 158,0 bis 173,0 Mio. EUR. Das Konzern-EBIT dürfte zwischen 3,0 und 6,0 Mio. EUR liegen. Für den Einzelabschluss der edding AG erwarten wir einen Jahresfehlbetrag zwischen -3,0 und -1,0 Mio. EUR. Der prognostizierte Jahresfehlbetrag der edding AG ist dabei auf absehbare Wertberichtigungen im Zusammenhang mit der Finanzierung unserer kolumbianischen Tochtergesellschaft zurückzuführen, was jedoch keinen Effekt auf das Konzern-EBIT nach sich ziehen würde.

Über die edding Gruppe:

Das Familienunternehmen edding wurde 1960 in Hamburg gegründet und besitzt über sechs Jahrzehnte Expertise in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von zuverlässigen und hochwertigen Markenprodukten. Zu den grundlegenden Werten des Unternehmens zählt die Verantwortung gegenüber der Umwelt und Gesellschaft. Im Zuge der aktuellen strategischen Transformation rückt nachhaltiges Handeln für die edding Gruppe noch stärker in den Mittelpunkt: Als profit-for Unternehmen sieht der Mittelständler wirtschaftlichen Erfolg nicht mehr als das Hauptziel, sondern als die Voraussetzung, um sich für ökologische und soziale Verbesserungen einzusetzen. Dabei geht es darum, das eigene Handeln in erster Linie am Wohl des Planeten und der Gesellschaft auszurichten und gleichzeitig wirtschaftlich zu sein. Für die profit-for Strategie wurde das Familienunternehmen 2024 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen ausgezeichnet.

Unter der Dachmarke der edding Gruppe bietet das Unternehmen mit den Marken edding, Legamaster und Playroom weltweit langlebige und hochwertige Produkte und Lösungen für den privaten und gewerblichen Bedarf. Das Portfolio umfasst Marker und Schreibgeräte, Produkte der visuellen Kommunikation, wie Flipcharts, Whiteboards und e-Screens sowie innovative digitale Anwendungen. Im Jahr 2024 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von 156,0 Mio. EUR mit im Jahresdurchschnitt 724 Mitarbeitenden erwirtschaftet.

Erläuterung EBIT als alternative Leistungskennzahl: EBIT ist die Abkürzung für „Earnings Before Interest and Taxes“. Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen (inklusive auf Nutzungsrechte im Sinne des IFRS 16), zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Das EBIT ist die wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung im edding Konzern. Es erfolgt keine Bereinigung um etwaige außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge.

Ahrensburg, 28. Februar 2025

edding Aktiengesellschaft

Der Vorstand

____________________________

Kontakt:

edding Aktiengesellschaft

Frau Hadewych Vermunt (Vorstand/Finanzen)

Tel.: +49 (0)4102 808 200

Fax.: +49 (0)4102 808 204

E-Mail: investor@edding.de

28.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: edding Aktiengesellschaft Bookkoppel 7 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: +49 (0)4102 8080 Fax: +49 (0)4102 808 204 E-Mail: info@edding.de Internet: www.edding.de ISIN: DE0005647937, DE0005647903 WKN: 564793, 564790 Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt EQS News ID: 2093421

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2093421 28.02.2025 CET/CEST