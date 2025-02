EQS-News: Q1 2024/2025 Ergebnis: +53 TEUR nach Steuern ggü. -192 TEUR im Vorjahr, LS-Exchange mit neuen Rekordzahlen im laufenden Quartal

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Q1 2024/2025 Ergebnis: +53 TEUR nach Steuern ggü. -192 TEUR im Vorjahr, LS-Exchange mit neuen Rekordzahlen im laufenden Quartal



Q1 2024/2025 Ergebnis: +53 TEUR nach Steuern ggü. -192 TEUR im Vorjahr

LS-Exchange mit neuen Rekordzahlen im laufenden Quartal

Düsseldorf, 28.02.2025

Die sino AG hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 (01.10.2024 – 31.12.2024) ein Ergebnis von +53 TEUR nach Steuern erzielt, ggü. -192 TEUR im Vorjahresquartal, bzw. +0,02 Euro pro Aktie ggü. -0,08 Euro pro Aktie, -127% bzw. -125%. Die saldierten Gesamterträge im ersten Quartal lagen mit 1.941 TEUR um 29,2 % über dem Wert des entsprechenden Vorjahresquartals (1.502 TEUR). Die gesamten Verwaltungsaufwendungen inkl. Abschreibungen lagen bei 1.874 TEUR ggü. 1.769 TEUR im Vorjahr (+5,9 %).

Die sino AG hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 189.326 Trades abgewickelt, 42,9 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (132.491 Trades). Per 31.12.2024 wurden bei der sino AG 283 Depots betreut, 10,1 % mehr als im Vorjahr (257 Depots).

Die Handelstätigkeit der sino Kunden entwickelte sich Anfang 2025 sehr erfreulich. So lag die Zahl der abgewickelten Orders im Januar 2025 mit 71.750 auf dem sehr hohen Niveau von November 2024.

Die LS-Exchange, das Börsensegment, an dem Trade Republic Kunden handeln, verzeichnete bis heute im bisherigen Verlauf des Jahres 2025, laut im Internet verfügbarer Informationen, ganz erhebliche Umsatzzuwächse und neue Rekordzahlen. Das durchschnittlich täglich gehandelte Volumen erreichte im bisherigen ersten Quartal 2025 mit bisher 978 Millionen Euro einen neuen Höchststand, im gesamten ersten Quartal 2024 lagen die täglichen Umsätze an der LS-X im Durchschnitt bei 355 Millionen Euro. Diese Zahlen unterstreichen die hervorragende Entwicklung der Trade Republic Bank GmbH, an der die sino wirtschaftlich mit rund 2,3 % beteiligt ist.

Der Vorschlag der Verwaltung für eine mögliche Dividende wird auf der Aufsichtsratssitzung am 13. März 2025, die den Jahresabschluss der sino AG für das Geschäftsjahr 2023/2024 feststellen soll, gefasst und bekannt gegeben werden. Für den Vorstand der sino AG steht derzeit die Stärkung der Liquidität im Vordergrund. Sollte es in der Zukunft zu Teilverkäufen von Trade Republic Anteilen kommen, werden gemäß der Satzung der sino AG mindestens 90 % des aus diesen Verkäufen entstehenden Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet.

