Streik legt deutsche Flughäfen lahm - 510.000 Passagiere betroffen

Berlin (Reuters) - Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes ruft Verdi am Montag zum Warnstreik auf und legt damit die großen deutschen Flughäfen lahm.

Der 24-stündige Arbeitskampf gelte für elf Airports, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Der Flughafenverband ADV rechnet mit dem Ausfall von über 3400 Flügen und rund 510.000 betroffenen Passagieren. "Deutschlands Luftverkehr wird am Montag weitestgehend stillgelegt", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel und sprach von einem Horrorszenario für Fluggäste. Auch die Luftfahrt-Lobby (BDL) kritisierte den Arbeitskampf heftig und forderte für kritische Verkehrsinfrastruktur eine Schlichtung vor Streiks.

Betroffen sind die Airports in Frankfurt, München, Stuttgart, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg und Leipzig-Halle. "Wir müssen unseren Forderungen von acht Prozent mehr Lohn, aber mindestens 350 Euro, jetzt Nachdruck verleihen", betonte die Gewerkschaft.

STREIK ZU FERIENBEGINN: "VERDI GEHT RÜCKSICHTSLOS VOR"

Reisende müssen nun mit Verzögerungen und massiven Flugausfällen rechnen. Denn zum Streik aufgerufen sind die Beschäftigten an den Flughäfen, die unter den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes fallen sowie die rund 23.000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienstleister an den großen deutschen Flughäfen. Beim Flughafenverband ADV hieß es, an einigen Standorten streikten auch die Luftsicherheitskräfte. Dies verschärfe die Lage. In Hamburg fällt der Streik auf den ersten Ferientag. "Wir sind entsetzt, wie rücksichtslos Verdi vorgeht", sagte eine Sprecherin des Hamburger Flughafens.

Die Airlines müssen nun prüfen, ob Flüge umgeleitet werden können oder ob die meisten Verbindungen gestrichen werden müssen. Ähnlich wie bei jüngsten Streiks an den Flughäfen in Düsseldorf, Köln und München sei die Lufthansa betroffen, aber nicht Teil des Tarifkonflikts, sagte eine Sprecherin der größten deutschen Airline. "Das ist für unsere Kunden sehr bedauerlich." Am Berliner Hauptstadtflughafen BER fallen sämtliche Abflüge und Ankünfte aus, erklärte Airportchefin Aletta von Massenbach.

Der Betreiber von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main kündigte massive Einschränkungen an. "Alle Aufgaben, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen, sind aufgrund des Streiks ausgesetzt", teilte Fraport mit. "Ein Beginn der Reise in Frankfurt wird nicht möglich sein." Fraport bitte die Passagiere daher dringend, von einer Anreise zum Flughafen abzusehen. "Auch Umsteigeverkehre sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von den Auswirkungen betroffen und können nicht stattfinden." Für Montag ursprünglich geplant waren etwa 1170 Flugbewegungen mit mehr als 150.000 Passagieren. Der Großteil der Flüge dürfte ausfallen.

LUFTFAHRT FORDERT SCHUTZ FÜR KRITISCHE VERKEHRSINFRASTRUKTUR

Verdi sieht sich zu dem Warnstreik gezwungen, da die Arbeitgeber beim Bund und den Kommunen in den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bisher kein Angebot vorgelegt hätten. "Die Beschäftigten an den Flughäfen leisten eine unverzichtbare Arbeit für den reibungslosen Ablauf des Luftverkehrs und tragen für die Sicherheit aller Passagiere maßgeblich Verantwortung", erklärte Christine Behle, stellvertretende Verdi-Vorsitzende. Sie verdienten eine angemessene Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Man kündige den Warnstreik bewusst frühzeitig an, um den Passagieren Planungssicherheit zu ermöglichen.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) kritisierte den Streik als unverhältnismäßig. "Hier wird ein kompletter Verkehrszweig flächendeckend stillgelegt und das, obwohl Flughäfen und Airlines, aber auch Gastronomie, Einzelhandel und Hotels keine Tarifpartner sind", sagte BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Der Tarifkonflikt wird damit allein auf dem Rücken der Passagiere ausgetragen, noch bevor die nächste Verhandlungsrunde ansteht." Das Streikrecht gehöre zur Tarifautonomie der demokratischen und sozialen Marktwirtschaft, dürfe aber kein Freibrief sein. "Bevor es zu einem streikbedingten Stillstand des Verkehrs kommt, sollte künftig im Bereich der kritischen Verkehrsinfrastruktur zumindest der Versuch einer Schlichtung erfolgen."

