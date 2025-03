EQS-News: FORVIA HELLA erzielt solide Finanzergebnisse in anspruchsvollem Marktumfeld

EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

LIPPSTADT (DEUTSCHLAND)

13. März 2025



Geschäftsjahr 2024: FORVIA HELLA erzielt solide Finanzergebnisse in anspruchsvollem Marktumfeld

Umsatz verbessert sich währungsbereinigt um 1,3 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro; berichteter Umsatz hält mit 8,0 Milliarden Euro das Vorjahresniveau

Operating Income sinkt unter anderem aufgrund von Unterauslastungen in der Produktion auf 446 Millionen Euro; Operating Income-Marge liegt bei 5,6 Prozent

Netto Cashflow im Verhältnis zum berichteten Umsatz beläuft sich auf 2,4 Prozent

Licht steigert Umsatz durch Vollkonsolidierung von Beijing Hella BHAP Automotive Lighting; rückläufiger Umsatz bei Elektronik und Lifecycle Solutions

Auftragseingang von über 10 Milliarden Euro; jeweils rund ein Drittel davon aus den Märkten in Asien und Amerika

Fortsetzung der etablierten Dividendenpolitik: Dividende in Höhe von 0,95 Euro je Aktie vorgeschlagen

Unternehmensausblick für 2025 reflektiert anhaltend anspruchsvolles Marktumfeld

Die HELLA GmbH & Co. KGaA („FORVIA HELLA“) hat heute die vollständigen und finalen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 (1. Januar bis 31. Dezember 2024) vorgelegt und damit die vorläufigen Finanzdaten bestätigt, die das Unternehmen am 27. Februar 2025 bekanntgegeben hatte. Demnach hat sich der währungsbereinigte Umsatz um 1,3 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro verbessert; der berichtete Umsatz liegt mit 8,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Die weltweite Fahrzeugproduktion ist im gleichen Zeitraum um 1,1 Prozent zurückgegangen, der europäische Automobilmarkt hat hierzu mit einem Rückgang um 4,3 Prozent überproportional beigetragen.

Das Operating Income reduziert sich auf 446 Millionen Euro (Vorjahr: 486 Millionen Euro), unter anderem aufgrund von Unterauslastungen in der Produktion im Zusammenhang mit niedriger als erwarteten Geschäftsvolumina. Die Operating Income-Marge geht somit auf 5,6 Prozent zurück (Vorjahr: 6,1 Prozent). Der Netto Cashflow im Verhältnis zum berichteten Umsatz beläuft sich auf 2,4 Prozent (Vorjahr: 2,6 Prozent).

„Der Automobilmarkt hat sich im vergangenen Jahr spürbar eingetrübt. Insbesondere in Europa, aber auch im amerikanischen Raum hat sich die Fahrzeugproduktion deutlich schlechter entwickelt als zunächst prognostiziert. In diesem schwierigen Umfeld haben wir zum einen insgesamt sehr solide Finanzergebnisse erzielt, und die Entwicklung der weltweiten Fahrzeugproduktion übertroffen. Die im September 2024 angepasste Prognose haben wir mit unseren Resultaten vollumfänglich eingehalten. Zum anderen war auch unser Auftragseingang erneut sehr stark und in Linie mit unserer strategischen Stoßrichtung, unser Geschäft sowie unseren Kundenstamm weiter zu globalisieren“, sagt Bernard Schäferbarthold, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA. „Mein ausdrücklicher Dank gilt daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit, die sich im vergangenen Jahr in bemerkenswerter Weise für das Unternehmen eingesetzt haben. Nicht zuletzt ihrem Engagement haben wir es zu verdanken, dass wir im Branchenvergleich nach wie vor sehr gut dastehen.“

Licht steigert Umsatz durch Vollkonsolidierung von Beijing Hella BHAP Automotive Lighting; rückläufiger Umsatz bei Elektronik und Lifecycle Solutions

In der Business Group Licht ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr: 3,9 Milliarden Euro). Maßgeblich hierfür war vor allem die Vollkonsolidierung des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens Beijing Hella Automotive BHAP Lighting, die seit diesem Geschäftsjahr erfolgt. Zudem ist das Lichtgeschäft unter anderem im Zuge von Neuanläufen für Scheinwerfer- und Heckleuchtenprojekte im amerikanischen Raum leicht gewachsen. Das Operating Income ist im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 126 Millionen Euro zurückgegangen (Vorjahr: 132 Millionen Euro); die Operating Income-Marge beträgt daher 3,2Prozent (Vorjahr: 3,4 Prozent).

In der Business Group Elektronik hat sich der Umsatz leicht um 2,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro reduziert (Vorjahr: 3,4 Milliarden Euro). Unter anderem durch Serienanläufe im amerikanischen Markt hat sich zwar das Radargeschäft erfolgreich entwickelt. Demgegenüber haben neben dem rückläufigen Branchenumfeld insbesondere kundenseitige Verschiebungen von Serienprojekten, Effekte aus dem Kunden- und Produktmix in China sowie die verlangsamte Elektrifizierung in Europa die Geschäftsentwicklung im Elektronikbereich beeinträchtigt. Das Operating Income ist leicht auf 226 Millionen Euro gesunken (Vorjahr: 232 Millionen Euro), die Operating Income-Marge hält daher mit 6,9 Prozent das Niveau des Vorjahres.

In der Business Group Lifecycle Solutions ist der Umsatz um 3,6 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,1 Milliarden Euro) gesunken. Aufgrund des insgesamt schwächeren wirtschaftlichen Marktumfeldes ist die Nachfrage innerhalb wesentlicher Kundengruppen im Nutzfahrzeugbereich, insbesondere bei Herstellern von Land- und Baumaschinen sowie von Trucks und Trailern, erheblich zurückgegangen. Ein erfolgreiches Ersatzteilgeschäft in wesentlichen europäischen Ländermärkten, unter anderem infolge einer Erweiterung des Elektrik-/Elektronik-Portfolios, hat diesen Nachfragerückgang in Teilen kompensieren können. Das Operating Income ist auf 99 Millionen Euro zurückgegangen (Vorjahr: 128 Millionen Euro), die Operating Income-Marge beträgt demnach 9,6 Prozent (Vorjahr: 11,9 Prozent).

Auftragseingang von über 10 Milliarden Euro; jeweils rund ein Drittel davon aus den Märkten in Asien und Amerika

Im Geschäftsjahr 2024 liegt der Auftragseingang bei über 10 Milliarden Euro und damit zum dritten Mal in Folge im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich. Je rund ein Drittel hiervon stammt aus dem asiatischen sowie dem amerikanischen Automobilmarkt. Damit hat FORVIA HELLA die bereits im Vorjahr eingeleitete strategische Initiative erfolgreich fortgeführt, die Geschäftsaktivitäten zwischen den Regionen auszubalancieren und das Geschäft mit lokalen Automobilherstellern in China, Japan und Indien sowie in den USA weiter zu vertiefen.

Fortsetzung der etablierten Dividendenpolitik: Dividende in Höhe von 0,95 Euro jeAktie vorgeschlagen

Basierend auf den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2024 wird die Unternehmensleitung der ordentlichen Hauptversammlung der HELLA GmbH & Co. KGaA am 16. Mai 2025 vorschlagen, die etablierte Dividendenpolitik des Unternehmens weiter fortzuführen und eine Dividende in Höhe von 0,95 Euro je Aktie auszuzahlen. Bei einer Gesamtsumme von 106 Millionen Euro würden damit wie in den vorherigen Jahren auch rund 30 Prozent des Konzern-Jahresergebnisses an die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens ausgeschüttet werden.

Unternehmensausblick reflektiert anhaltend anspruchsvolles Marktumfeld

Wie bereits bei der Vorlage der vorläufigen Ergebnisse für 2024 am 27. Februar 2025 bekanntgegeben, geht FORVIA HELLA davon aus, im laufenden Geschäftsjahr 2025 (1. Januar bis 31. Dezember 2025) einen währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,6 und 8,0 Milliarden Euro sowie eine Operating Income-Marge zwischen rund 5,3 und 6,0 Prozent zu erzielen. Für den Netto Cashflow wird ein Wert von mindestens 200 Millionen Euro prognostiziert.

„2025 wird uns der Markt keinen Rückenwind geben. Die Fahrzeugproduktion wird volatil bleiben und nach aktuellen Prognosen lediglich das Niveau des Vorjahres beibehalten. Insbesondere im Hinblick auf die erste Jahreshälfte sehen wir erhöhte Unwägbarkeiten“, sagt CEO Bernard Schäferbarthold. „Gerade in dieser Phase wird es vor allem darauf ankommen, unser Geschäft in den asiatischen und amerikanischen Märkten weiter auszubauen, unsere Kostenstrukturen und unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter zu verbessern sowie gleichzeitig nachhaltig in automobile Zukunftstechnologien zu investieren. Diese wesentlichen strategischen Initiativen werden wir nach vorne heraus weiterhin konsequent vorantreiben.“

Ausgewählte Finanzkennzahlen in Millionen Euro bzw. Prozent vom berichteten Umsatz (jeweils 1. Januar bis 31.Dezember):



Geschäftsjahr 2024 Geschäftsjahr 2023 Veränderung Umsatz währungsbereinigt 8.060 7.954 +1,3% Umsatz berichtet 8.025 7.954 +0,9% Operating Income 446 486 -8,3% Operating Income

im Verhältnis zum berichteten Umsatz 5,6% 6,1% -0,5 Prozentpunkte Netto Cashflow 189 205 -7,9% Netto Cashflow

im Verhältnis zum berichteten Umsatz 2,4% 2,6% -0,2 Prozentpunkte

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 ist ab sofort auf der Website der HELLA GmbH & Co. KGaA abrufbar.

Hinweis: Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella.de/presse

2099700 13.03.2025 CET/CEST