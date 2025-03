Goldpreis auf Rekordhoch – Zollpolitik Trumps im Blick

Die nicht absehbaren Folgen der Zollpolitik der USA auf die Weltwirtschaft haben dem Goldpreis am Donnerstag weiter kräftig in die Karten gespielt und auf ein frisches Rekordhoch gehievt. Allerdings dürften sich Anleger vor einem möglichen Anstieg der Verbraucherpreise in den kommenden Monaten fürchten, was möglicherweise zulasten der allgemeinen Zinssenkungsfantasien in den USA gehen könnte.

Zollkonflikt droht weitere Eskalation – Auswirkungen weiter unklar

US-Präsident Donald Trump hat der EU bzw. vor allem Frankreich mit neuen Zöllen auf Wein und Champagner gedroht. Am heutigen Donnerstag stellte Trump Zölle in Höhe von 200 Prozent auf alkoholhaltige Produkte in Aussicht. Am Mittwoch war der Zollkonflikt zwischen den USA und der EU eskaliert, nachdem die EU etwa einen 50-Prozent-Zoll auf Whiskey angekündigt hatte.