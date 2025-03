Goldpreis knackt historische Marke von 3.000 US-Dollar

Meilenstein für den Goldpreis: Am Freitag knackte der Kurs für eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls inmitten schwächelnder Börsen erstmals die historische Marke von 3.000 US-Dollar.

Zuletzt verteuerte sich Gold noch um 0,76 Prozent auf 3.001,15 US-Dollar je Feinunze. Allein auf Wochensicht hat das Edelmetall nun um über drei Prozent zugelegt, der Gewinn seit Jahresanfang summiert sich auf rund 13 Prozent.

Gold profitiert derzeit von der nervösen Stimmung an den Börsen. Neben Anleihen gilt das Edelmetall als "sicherer Hafen", mehr aber noch als Krisenwährung seit Jahrtausenden. Auch in Euro verteuerte sich Gold zum Wochenausklang. Der Kurs stieg um 0,36 Prozent auf 2.761 Euro je Feinunze.

Auch Trumps Zollpolitik stützt den Goldpreis, und zwar direkt. Aus Angst vor Zöllen, auch auf Gold, kaufen US-Investoren derzeit massiv physisches Gold und lassen es in die USA verfrachten. Laut Bloomberg erhöhten sich die Bestände in der Verwahrstelle der New Yorker Börse Comex seit dem Wahlsieg Trumps und dieser Woche um mehr als 23 Millionen Feinunzen mit einem Gegenwert von rund 70 Milliarden Dollar.