Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen charttechnischen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

Der Weg des geringsten Widerstands bleibt weiterhin klar aufwärts. Erst unterhalb von 22.220 Punkten trübt sich das Chartbild wieder entscheidend ein. Bis dahin ist aus technischer Sicht tendenziell eine Trendfortsetzung auf der Oberseite und ein Anlauf an die bisherigen Allzeithochs einzuplanen.

Der Index startete am Morgen mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und markierte innerhalb der ersten beiden Handelsstunden im XETRA-Handel ein neues Allzeithoch bei 23.476 Punkten.

Dax-Ausblick:

Mit dem neuen Allzeithoch wurde die "Pflicht" erfüllt, alles was jetzt noch kommt auf der Oberseite ist die "Kür". Im Zweifel heißt es "the trend is your friend" und der Dax steigt weiter über die 23.500er Marke auf weitere Allzeithochs.

So lange keine bestätigte Umkehrformation vorliegt, muss im Vorfeld des morgen Abend anstehenden US-Zinsentscheids zunächst mit einer Fortsetzung auf der Oberseite gerechnet werden.