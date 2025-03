Silber - Doppelte Bullenflagge?

Unsere Überschrift bringt die derzeitige Ausgangslage des Silberpreises absolut treffend auf den Punkt. Nach einem ersten Konsolidierungsmuster im Jahr 2024 hat das Edelmetall in der vergangenen Woche eine zweite trendbestätigende Formation ausgeprägt. Der Spurt über den Korrekturtrend seit Oktober (akt. bei 33,06 USD) liefert nun ein erneutes prozyklisches Einstiegssignal, wobei das Hoch vom Oktober vergangenen Jahres bei 34,87 USD ein erstes wichtiges Etappenziel markiert. Perspektivisch hält die o. g. Korrekturflagge sogar ein hinreichendes Anschlusspotenzial bereit, um die Hochs von 2012 bei 36 USD anzusteuern. Rückenwind kommt aktuell von verschiedenen Indikatoren (z. B. MACD, Relative Stärke nach Levy). Neben den synchronen Einstiegssignalen möchten wir den Abwärtstrendbruch im Verlauf der RSL hervorheben. Von Mitte März bis Mitte April befindet sich der Silberpreis zudem in einer saisonal günstigen Phase, in der das Edelmetall seit dem Jahr 2000 im Mittel um knapp 4 % zulegen kann. Während die obere Flaggenbegrenzung auf der Unterseite eine erste Rückzugsmarke darstellt, bildet vor allem die 200-Tages-Linie bzw. das 50-Wochen-Pendant (akt. bei 30,63/30,39 USD) einen starken strategischen „support“.

Silber (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

