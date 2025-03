IRW-News: American Aires Inc: Berichterstattung in der führenden Reality-TV-Show Military Makeover with Montel® zu American Aires geht live

IRW-PRESS: American Aires Inc: Berichterstattung in der führenden Reality-TV-Show Military Makeover with Montel® zu American Aires geht live

· Military Makeover with Montel® wurde bei den CBS Family Film and TV Awards 2024 als Outstanding Reality Show ausgezeichnet

· Aires hat EMF-Schutzprodukte in das Haus der vorgestellten Familie eingebaut

· Die Folge wurde auf Lifetime und American Forces Network ausgestrahlt und auf hochkarätigen Medienkanälen beworben

Toronto, ON - 24. März 2025 - American Aires Inc. (American Aires oder Aires Tech oder Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Technologien zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF), kündigt an, dass das Unternehmen in der Sendung Military Makeover with Montel® vertreten sein wird, die ursprünglich am Freitag, dem 21. März, ausgestrahlt wurde und am Donnerstag, dem 27. März, erneut ausgestrahlt wird. Military Makeover with Montel®, das bei den CBS Family Film and TV Awards 2024 als Outstanding Reality Show ausgezeichnet wurde, hat eine große Reichweite in den Massenmedien und wird auf Lifetime mit einer potenziellen Haushaltsreichweite von 63 Millionen1 und auf American Forces Network ausgestrahlt, wodurch Militärgemeinschaften weltweit erreicht werden. Der Abschnitt, in dem das Aires-Team die EMF-Strahlenschutzprodukte von Aires in das Haus der in der Folge vorgestellten Familie einbaut, kann auf dem YouTube-Kanal von Aires unter https://youtu.be/S8pdIUFB6Ek oder unter https://militarymakeover.tv/ angesehen werden.

Zusätzlich zur breiten Reichweite in den Massenmedien durch die Ausstrahlung auf Lifetime und American Forces Network wird die Folge mit Aires auch auf www.militarymakeover.tv gestreamt, tv gestreamt, auf den YouTube-Kanal der Show hochgeladen und auf den Facebook-, Twitter- und Instagram-Kanälen beworben werden. Außerdem wird sie auf der Website von Military Makeover auf einer speziellen Landingpage mit dem Video-Segment von Aires und Links direkt zur Aires-Website verfügbar sein. All dies soll zu unseren laufenden Bemühungen beitragen, Aires als vertrauenswürdigen und bekannten Markennamen zu etablieren. Die vollständige Enthüllungs-Folge wird am Freitag, dem 28. März, ausgestrahlt und am Donnerstag, dem 3. April, wiederholt.

Carri Levy, Senior Producer Brandstar, kommentierte: Unsere Militärhelden widmen ihr Leben dem Schutz von uns allen, und es ist genauso wichtig, dass wir sie vor alltäglichen Risiken schützen, einschließlich der unsichtbaren Gefahren durch elektromagnetische Strahlung (EMS). Dieser Abschnitt über das Military Makeover beleuchtet die möglichen Auswirkungen der EMS-Exposition und untersucht innovative Lösungen, die dazu dienen sollen, diejenigen zu schützen, die gedient haben. Es ist ein Gespräch, das es sich für die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Veteranen und ihrer Familien zu führen lohnt.

Josh Bruni, CEO von American Aires, kommentierte: Es war ein echtes Privileg, die Familie der Folge, das Team von Military Makeover und Montel Williams während unserer gemeinsamen Drehzeit kennenzulernen. Die Zusammenarbeit mit Montels Team war für Aires eine Selbstverständlichkeit. Wir hatten bereits ein exklusives Rabattprogramm für aktuelle und ehemalige Angehörige des US-Militärs und ihre Familien eingerichtet. Daher sahen wir die Teilnahme an Military Makeover als eine Erweiterung unserer Unterstützung für Militärfamilien, Veteranen und Einzelpersonen im ganzen Land, indem wir Lösungen zur Optimierung der Gesundheit durch die Regulierung potenziell schädlicher elektromagnetischer Strahlung anbieten.

Die Folge von Military Makeover ist das jüngste Beispiel für Aires' strategische Bemühungen, das Marktbewusstsein über die sportbezogenen Partnerschaften des Unternehmens hinaus zu schärfen. Zu diesen Bemühungen gehört die Ausrichtung der Marke auf Möglichkeiten der Präsenz, die darin bestehen, mit Menschen in Kontakt zu treten und das Leben von Menschen im Alltag positiv zu beeinflussen, die den größeren Massenmarkt der Verbraucher repräsentieren. Die Zusammenarbeit markiert auch die jüngste Übernahme des Standards Aires Certified SpacesTM (ACS). ACS ist eine Reihe von Protokollen zur Implementierung von EMF-Modulationslösungen, um autorisierte EMF-freundliche Räume zu schaffen, die das Wohlbefinden in einer technologiegetriebenen Welt fördern, wie das kürzlich angekündigte Aires-zertifizierte Target Center, die Heimat der Minnesota Timberwolves der NBA. Unternehmen und Organisationen können sich unter AiresCertifiedSpaces.com informieren oder bewerben.

Über Military Makeover with Montel®

Military Makeover with Montel®, ein BrandStar Original, ist Amerikas führende Reality-TV-Show, die Mitgliedern unseres Militärs und ihren Angehörigen hier an der Heimatfront Hoffnung und eine helfende Hand bietet. Montel Williams, Veteran des Marine Corps und der Navy, Talkshow-Legende und Fürsprecher des Militärs, ist der kreative Co-Produzent der Show, die gemeinsam mit einer bunten Besetzung versucht, das Zuhause und das Leben von Militärfamilien im ganzen Land zu verändern. Zu den Darstellern gehören die Co-Moderatoren Art Edmonds und die Designerin Jennifer Bertrand. Diese Sonderserie bringt fürsorgliche Unternehmen jeder Größe sowie gemeinnützige Organisationen und die lokale Gemeinschaft zusammen. Military Makeover wird auf Lifetime® und im American Forces Network ausgestrahlt, das amerikanische Soldaten und Soldatinnen, das Verteidigungsministerium und andere Zivilisten der US-Regierung und ihre Familien, die auf Stützpunkten im Ausland stationiert sind, sowie Schiffe der US-Marine auf See versorgt. Hilfe beginnt für Veteranen bei Military Makeover zu Hause. Schließen Sie sich uns an, wenn unser Umgestaltungsteam sich dafür einsetzt, die Wohnsituation - und das Leben - dieser verdienstvollen Familien zu verändern.

Über BrandStar

BrandStar sind Vermittler, die Menschen mit Marken verbinden, um das Leben zu verbessern. BrandStar verfügt über beispiellose Erfahrung in der Erstellung maßgeschneiderter Bildungsinhalte für Marken mit einer zielgenauen, umfassenden Verbreitung über ihr Multi-Channel-Netzwerk-Ökosystem und ihre Methodik. Von Original-Fernsehprogrammen auf Lifetime, BrandStar.tv, Social Media, digitalem Marketing bis hin zu Medienmanagement und PR; BrandStar hilft Marken, mit dem richtigen Verbraucher, zur richtigen Zeit, mit der richtigen Botschaft und über die richtigen Kanäle in Kontakt zu treten.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich der Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftlich fundierte Innovation, Bildung und Interessenvertretung verschrieben hat. Das Unternehmen verkauft eine Reihe von patentierten, silikonbasierten Resonatorprodukten, die vor den potenziell schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMF) schützen.* Die Lifetune-Produkte von Aires beugen der EMF-Strahlung vor, die von Unterhaltungselektronikgeräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und WLAN-Geräten, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgestrahlt wird. Der Standard Aires Certified SpacesTM (AiresCertifiedSpaces.com) ist eine Reihe von Protokollen zur Implementierung von EMF-Modulationslösungen, um autorisierte EMF-freundliche Räume zu schaffen, die das Wohlbefinden in einer technologiegetriebenen Welt fördern. Aires ist an der CSE unter dem Ticker WiFi und an der OTCQB unter dem Symbol AAIRF notiert. Weitere Informationen finden Sie unter investors.airestech.com und airestech.com/blogs/emf-101.

*Hinweis: Basierend auf den internen und von Experten geprüften Forschungsstudien und klinischen Studien von American Aires Inc. Weitere Informationen finden Sie https://airestech.com/pages/tech.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

wifi@airestech.com

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

Nikhil Thadani

+1-905-667-6692

nik@sophiccapital.com

Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Finanzlage, die zukünftige Marktposition, das Wachstum, Innovationen, die globale Wirkung, die Geschäftsstrategie, die Produktakzeptanz, die Verwendung von Erlösen, die Unternehmensvision, geplante Übernahmen, strategische Partnerschaften, Joint Ventures und strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder unter Beteiligung des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, beabsichtigt, Ziele, strebt an , antizipiert oder glaubt oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder durch Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden, eintreten oder erreicht werden. Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, der Branchenbedingungen und der Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen bezüglich solcher zukunftsgerichteter Aussagen können in dieser Pressemitteilung und in der jährlichen und vierteljährlichen Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens erörtert werden, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Informationen verwendet wurden, als ungenau erweisen können, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden. Daher sollte man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen gefordert.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Wir streben eine Safe-Harbour-Regelung an.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

