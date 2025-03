Kinross Gold - Langfristige Bodenbildung

Im Zuge des jüngsten Allzeithochs beim Goldpreis jenseits der Marke von 3.000 USD ist die Kinross-Aktie auf den höchsten Stand seit Januar 2012 ausgebrochen. Charttechnisch geht der beschriebene Paukenschlag mit dem Spurt über die Hochpunkte von September 2020 sowie von Oktober 2010 bei 10,32/11,20 USD einher. Letzteres sorgt für den Abschluss einer ganz großen Bodenbildung, welche der Goldminentitel über die letzten 13 Jahre ausgeprägt hatte (siehe Chart). Anlegerinnen und Anleger können die Bedeutung solch langfristiger Umkehrformationen praktisch nicht überschätzen. Im ersten Schritt hält die riesige untere Umkehr ein Kursziel im Bereich von 17 USD bereit. Zwischen 16 USD und 18 USD hat die Kinross-Aktie von 2007 bis 2011 zudem immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Last but not least, wird die Signifikanz dieses Anlaufbereiches durch das 61,8%-Fibonacci-Retracement der gesamten Abschwungbewegung von 2008 bis 2016 (17,43 USD) bestätigt. Um die vielversprechende Ausgangslage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, die leichtfallende Nackenlinie der großen Bodenbildung (akt. bei 9,85 USD) nicht mehr zu unterschreiten.

Kinross Gold (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Kinross Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.