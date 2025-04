Silber - Höchster Quartalsschluss seit 2012!

In unserem Jahresausblick hatten wir die herausragende Bedeutung der Marke von 30 USD für die weitere Silberpreis-Entwicklung hervorgehoben. Der Grund liegt auf der Hand: Dieses Schlüssellevel markiert die Nackenzone einer doppelten Untertassenformation. Da ist zunächst das Muster seit Mitte 2020 und zusätzlich auch noch die ganz langfristige Untertasse seit 2013 (siehe Chart). Dank der Wertentwicklung in diesem Jahr von 18 % hat das Edelmetall diesen „Deckel“ nun gelüftet, was auch der höchste Quartalsschlusskurs seit dem Jahr 2012 dokumentiert. Der Quartalschart fördert aber noch ein weiteres spannendes Detail zu Tage. So verblieb die Schwankungsbreite in den ersten drei Monaten 2025 innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom 4. Quartal 2024. In der Konsequenz entsteht ein „inside quarter“. Die Begrenzungen dieses Innenstabes dienen fortan als wichtige Orientierungshilfe. Während ein Anstieg über die Marke von 35 USD für ein prozyklisches Kaufsignal sorgt, bietet sich das Tief bei 28,72 USD als strategische Absicherung an. Aufgrund der eingangs beschriebenen doppelten Untertassenformationen und der daraus resultierenden Kursziele von 42 USD bzw. 48 USD halten wir den oberen Signalgeber für den derzeit wichtigeren.

Silber (Quarterly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.